L’ancien boxeur révèle comment son tigre a arraché le bras d’une femme

L’ancien boxeur de 53 ans Il est toujours très actif sur les réseaux sociaux et laisse de grands titres. Dans une émission en direct sur Instagram, le rappeur Fat Joe il a demandé Mike Tyson s’il était vrai que son tigre avait attaqué une femme ou si c’était une de ces légendes urbaines qui circulaient autour de lui.

Le New Yorker a dit que c’était vrai et n’a pas hésité à signaler cet incident malheureux. “Une femme a sauté par-dessus la clôture où se trouvait le tigre et a commencé à jouer avec lui. Le tigre ne connaissait pas la dame, donc il y a eu un grave accident“Il a commencé à pointer du doigt Tyson.

“Ils ont essayé de me poursuivre, jusqu’à ce qu’on découvre qu’elle avait sauté par-dessus la clôture et est entré dans le complexe du tigre sans autorisation … Mais quand j’ai vu ce que le tigre lui avait fait, je lui ai donné 250 000 $ … peu importe parce qu’il était complètement fou“Ajouta l’Américain.

Tyson était alors conscient de l’imprudence qu’il avait commise en amenant un tigre chez lui: “Vous ne pouvez pas croire ce qu’un tigre peut faire à la chair humaine … vous n’avez aucune idée … À l’époque, c’était stupide. Il n’y a aucun moyen d’apprivoiser ces chats à 100%. Ils te tuent par accident, ils ne veulent même pas te tuer, ils le font par accident. Ils sont trop forts. “

Tyson a décidé de mettre un tigre dans sa maison alors qu’il était en prison après avoir été condamné à six ans de prison pour viol. Le boxeur voulait acheter une nouvelle voiture de luxe et, quand on lui a dit que cela pouvait être fait avec un animal, il a changé ses préférences. C’est alors qu’il a acquis le Kenya pour 63 000 euros. Enfin, et après 16 ans passés ensemble, Mike Tyson se détacha de son tigre. “Il est devenu trop vieux et j’ai dû me débarrasser de lui quand ses yeux et sa tête ont empiré“Il a conclu.