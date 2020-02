L’ancien capitaine anglais Dave Watson diagnostiqué d’une maladie neurodégénérative qui a déterminé la mort de Jeff Astle

L’ancien capitaine de l’Angleterre, Dave Watson, souffre d’une maladie neurodégénérative qui était «très probablement» causée par des blessures à la tête ainsi que par le cap répété du ballon quand il était joueur, a révélé sa femme.

Penny Watson affirme que la consultante de son mari estime qu’il s’agit «selon toute probabilité d’une encéphalopathie traumatique chronique» – qui est la même maladie que la cause du décès de l’attaquant de West Brom Jeff Astle en 2002.

L’épouse de Watson dit qu’il est probable que sa maladie a été causée par la tête du ballon de football

Watson, 73 ans, a brillé lorsque Sunderland a remporté la FA Cup en 1973 et a aidé Manchester City à remporter la Coupe de la Ligue trois ans plus tard dans une carrière qui l’a vu jouer pour une variété de clubs et représenter son pays à 65 reprises.

L’ancien défenseur sera intronisé au Temple de la renommée de Sunderland le mois prochain – devant lequel son épouse Penny a révélé qu’il était aux prises avec une maladie neurodégénérative.

Dans un communiqué, elle a déclaré: «Il semble que le moment soit venu de vous informer que depuis plusieurs années, mon mari Dave Watson, ancien joueur et capitaine international de football en Angleterre, lutte contre une maladie neurodégénérative.

«Son consultant a conclu que la condition avec laquelle Dave vit maintenant est selon toute probabilité une encéphalopathie traumatique chronique (CTE) – très probablement causée par les nombreux traumatismes crâniens de Dave, y compris les commotions cérébrales sévères et le cap répété du ballon.

«Dave a de bons et de mauvais jours. Il s’efforce de continuer à vivre et à vivre une vie normale, du mieux que possible, mais presque tous les jours nous sommes confrontés à un nouveau défi.

Watson a joué pour douze clubs en 20 ans de carrière, dont Manchester City

“Si vous le rencontrez lors d’un match ou ailleurs, n’hésitez pas à interagir avec lui. Comprenez qu’il ne pourra peut-être pas converser comme il l’a fait autrefois, mais il aime toujours parler de football et rire.

«Veuillez être prévenant s’il passe une mauvaise journée et se débat. Cette maladie joue des tours à sa mémoire, il peut donc ne pas être capable de se souvenir avec précision et il peut trouver difficile de signer des autographes.

«La dernière chose que Dave veut, c’est être traité avec pitié. Il a toujours été un combattant, comme le savent ceux d’entre vous qui l’ont vu jouer, mais c’est une bataille que Dave ne peut pas gagner.

«Même si les choses ne se sont pas terminées comme nous l’avions prévu, Dave ne regrette pas d’avoir poursuivi sa passion, d’avoir fait ce qu’il aimait – jouer au football.

“Nous ne ferons pas d’interview pour le moment et espérons que vous respecterez cette décision.”

Watson a la même maladie qui a contribué à la mort d’Astle

Watson a représenté Sunderland, Manchester City, Werder Bremen, Southampton et Stoke pendant son séjour en tant que joueur anglais, après avoir fait ses débuts lors d’un match amical contre le Portugal en 1974 à l’âge de 27 ans.

Le défenseur né dans le Nottinghamshire avait 35 ans lorsqu’il a remporté son 65e et dernier cap.

En octobre, une étude commandée par la Football Association et la Professional Footballers ’Association a révélé que les anciens footballeurs étaient environ trois fois et demie plus susceptibles de mourir de maladies neurodégénératives que la population générale.

La première partie de l’étude FIELD, menée par l’Université de Glasgow, a évalué les dossiers médicaux de 7676 hommes qui ont joué au football professionnel en Écosse entre 1900 et 1976.

Alan Brazil et Ally McCoist expliquent pourquoi ils soutiennent l’idée de la Scottish Football Association d’interdire aux moins de 12 ans de diriger des ballons de football à l’entraînement

Cette semaine, le chef de la médecine de la FA, le Dr Charlotte Cowie, a déclaré que les raisons pour lesquelles les footballeurs courent un risque accru seront au centre des recherches futures.

Des limites adaptées à l’âge du nombre de personnes de moins de 18 ans en formation doivent être introduites par la FA.

Il est entendu que les directives, qui doivent encore être finalisées, imposeront certaines restrictions sur la position dans le football des jeunes en Angleterre pour répondre aux craintes pour la santé concernant l’impact de la position des ballons.

.