L’ancien capitaine étudiant Nacho Azofra, admis pour pneumonie

l ancien joueur étudiantNacho Azofra, celui qui a joué le maillot le plus universitaire de toute l’histoire, a été admis ce vendredi à l’hôpital Gregorio Marañón de Madrid pour pneumonie, comme l’a confirmé le club madrilène.

L’entité duRamiro de MaeztuIl a adressé des “encouragements” à l’ancien légendaire joueur étudiant, étudiant historien, qui a connu deux étapes avec les écoliers (1989-93 et ​​1995-06), double champion de la Copa del Rey dans les années 1992 et 2000.

Azofra, 50 ans, ne sait pas si elle a un coronavirus, mais elle est “stable” malgré son admission à l’hôpital. L’ancienne base étudiante est le quatrième joueur avec le plus de matchs dans l’histoire de laACB Leagueet le second avec plus de passes décisives. Avec l’Espagne, il a disputé 39 matches internationaux.

