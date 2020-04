L’ancien champion de l’UFC Luke Rockhold a décroché un “ coup de pied vicieux ” sur une femme “ sans-abri ” essayant de cracher sur lui

«Alors que je me rapprochais, elle est sortie de nulle part et a couru vers moi comme un zombie ou quelque chose comme ça.

«C’était sauvage. C’était comme la dernière chose à laquelle je m’attendais. J’étais juste en train de marcher et de m’occuper de mes propres affaires avec mon chien, et cette nana me court juste à moins de 15 pieds ou quelque chose.

«Elle a juste sauté et a commencé à me courir dessus comme« arghhh »et elle a commencé à jogger un loogie comme si elle allait cracher sur moi. C’était comme un plein, tout comme essayer de me faire peur ou de m’infecter.

«Je ne sais pas de quoi elle était, mais ça ne ressemblait à rien de ce que je voulais faire.

. – Contributeur

L’Américain a remporté le titre des poids moyens en 2015 contre Chris Weidman

«C’est arrivé si vite, si instinctivement», a expliqué Rockhold. “La chose vient de courir vers moi et jette ce loogie, et je me disais” qu’est-ce que c’est que ce connard? “Et je ne savais pas quoi faire.

«Et comme il s’est approché de moi, je me suis juste cabré avec juste un coup de pied vicieux et j’ai lancé cette chose en l’air et comme instinctivement. Et la chose est juste montée, a atterri sur le sol et a littéralement commencé à trembler comme un vampire en train de frire au soleil ou quelque chose.

“Honnêtement, c’est arrivé si vite que je n’ai même pensé à rien”, a ajouté Rockhold. «Je pensais qu’elle ne faisait même pas attention, je pensais qu’elle en était assez débarrassée de la drogue ou quelque chose.

«Elle a juste regardé pendant une seconde, peut-être à environ 25 pieds de distance. Mais quand je me suis approché d’elle, peut-être comme 15 pieds, elle s’est juste levée et a couru vers moi. C’était drôle parce qu’on pouvait la voir préparer la broche.

«Elle a dû avoir comme la bouche sèche ou quelque chose comme ça, parce que j’ai regardé comme, comme je l’ai attrapée comme une projection médiane, tout droit au milieu, ce méchant coup de pied sorti de nulle part.

«Je n’ai pas eu le temps d’y penser, mais j’ai regardé la broche pendre dans l’air et comme jaillir presque sur elle. Et je me disais, comment suis-je sorti de ce nettoyage et que je n’ai pas été touché? C’était incroyable », a conclu Rockhold.

“Et je me suis dit, je me suis vérifié, rien ne m’a touché, rien ne m’a touché, et je me suis dit, je suis sorti d’ici.”

