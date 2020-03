L’ancien culturiste et acteur Luca Franzese, pris avec le cadavre de sa sœur tuée par un coronavirus

Il ancien culturiste, entraîneur d’arts martiaux et acteur Luca Franzese Il a demandé de l’aide dans une vidéo publiée sur Facebook après avoir été piégé dans sa maison à Naples pendant 36 heures à côté du corps de sa sœur Teresa, décédé par un coronavirus.

«J’attends une réponse des institutions et je n’ai pas encore obtenu de réponse. Cette vidéo est très forte, je vous demande de ne le montrez pas aux enfants ou aux personnes âgées. Je suis détruite, avec toute la douleur du monde et je dois faire face à cette situation avec ma sœur morte au lit et ne sachant pas quoi faire “, explique Luca Franzese dans une vidéo déchirante qui est devenue virale dans le monde entier.

Teresa, la sœur de 47 ans de Luca Franzese, a souffert d’une forme d’épilepsie et est décédée après avoir contracté le coronavirus: «Aucune institution ne m’appelle. Le premier qui s’en fichait était le médecin qui a soigné ma sœur, n’est pas rentrée à la maison ou n’a pas vérifié qu’elle souffrait d’un type d’épilepsie. C’était une personne risquée et il s’en fichait “, raconte l’ancien bodybuilder.

«Je fais cette vidéo pour l’Italie, pour Naples. Ma sœur est décédée hier soir, probablement à cause du virus, et j’attends des réponses depuis hier soir. Je devais me mettre en isolement. Pourrait avoir le virus. Pour garder ma sœur en vie, j’ai essayé de lui faire du bouche à oreille et personne ne s’en souciait, personne ne m’appelle. Nous sommes en faillite, l’Italie nous a abandonnés. Veuillez diffuser cette vidéo partout. Rendons-le viral “, a dénoncé l’acteur de” Gomorra “.