L’ancien défenseur de Leeds United et d’Angleterre Trevor Cherry est décédé à l’âge de 72 ans

L’ancien défenseur de Leeds United, Trevor Cherry, est décédé à l’âge de 72 ans, a annoncé mercredi le club.

Cherry était un pilier du football du Yorkshire ayant joué pour Huddersfield, Leeds et Bradford au cours d’une carrière qui a duré 20 ans.

Trevor Cherry a joué 27 fois pour l’Angleterre

Il a également fait 27 sélections en Angleterre entre 1976 et 1980 avec sa dernière apparition en tant que remplaçant contre l’Espagne aux Championnats d’Europe de 1980.

Leeds United a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter mercredi soir.

Ils ont écrit: «#LUFC est choqué et profondément attristé par la nouvelle du décès de la légende du club Trevor Cherry. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment. »

Cherry a commencé sa carrière à Huddersfield en 1965 avant d’être signé par Don Revie à Leeds en 1972 pour 100 000 £.

Il a remporté le titre de première division avec Leeds lors de la saison 1973/74 et est devenu le capitaine du club en 1976 lorsque Billy Bremner est parti.

Le défenseur a rejoint Bradford en 1982 en tant que joueur-manager et s’est retiré du jeu trois ans plus tard pour se concentrer sur la gestion.

Trevor Cherry a été expulsé lors d’un match amical contre l’Argentine en 1977

Cherry a aidé Leeds à remporter le titre lors de la saison 1973/74

Huddersfield Town a également rendu hommage à Cherry mercredi soir après l’annonce de sa mort.

Le club a écrit sur Twitter: «Huddersfield Town est dévastée d’apprendre le décès de l’ancien joueur et réalisateur Trevor Cherry.

«Les pensées et les prières de tout le monde au #htafc sont avec la femme de Trevor, Sue, les fils Darren et Ian, la fille Danielle et ses cinq petits-enfants. DÉCHIRURE.”

Bradford City a écrit: “Nos pensées vont à la famille et aux amis de l’ancien joueur et entraîneur Trevor Cherry, qui est malheureusement décédé à l’âge de 72 ans. Repose en paix, Trevor.”

