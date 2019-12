L'ancien défenseur de Manchester United Daley Blind diagnostiqué d'une maladie cardiaque après s'être plaint de vertiges lors du match de l'Ajax

Daley Blind a été diagnostiqué avec une maladie cardiaque après que le défenseur de l'Ajax se soit plaint de vertiges lors d'un match.

L'ancien homme de Manchester United souffrait d'un problème lors du match de Ligue des champions avec Valence le 10 décembre.

. – .

Daley Blind s'est plaint de vertiges contre Valence

Il a été emmené pour un examen médical approfondi et diagnostiqué avec une inflammation du muscle cardiaque.

Le joueur de 29 ans a raté les deux derniers matchs de l'Ajax et ne reprendra pas l'entraînement en janvier.

On ne sait pas quand il reviendra, Blind disant qu’il vise à être de retour sur le terrain «dès que possible».

Un communiqué d'Ajax publié en ligne a déclaré: «Daley Blind a été diagnostiqué avec une inflammation du muscle cardiaque.

ARRONDISSEMENT

Leeds s'incline à Fulham, West Brom se tient, la course sans victoire de Charlton se poursuit

pl résultats

Almiron remporte enfin la victoire à Newcastle, les Saints stupéfient Villa et le retour des Wolves

EXPLIQUÉ

Ljungberg révèle la raison de sa sélection par équipe d'Arsenal à Everton

DERNIER

Arsenal News LIVE: Arteta en lice pour le match nul d'Everton, Ljungberg snobs Ozil

'joyeux Noël'

Le présentateur de l'AFTV Robbie Lyle et DT répondent aux manifestants furieux d'Arsenal

dernier

Liverpool News Live: Les Reds veulent Havertz, la mise à jour de Van Dijk et la constitution de la Coupe du monde des clubs

Football festif

Man City vs Leicester: commentaire de talkSPORT en direct alors que le deuxième affronte le troisième

superproduction

Liverpool vs Flamengo en direct: commentaire de talkSPORT pour la finale de la Coupe du monde des clubs

«Le défenseur central a subi un examen médical approfondi ces derniers jours, à la suite des vertiges qui l'ont brièvement dérangé lors du match Ajax-Valence.

"Il a ensuite été décidé de placer un DCI sous-cutané avec Blind, un appareil qui est appliqué sous la peau."

Blind a profité des médias sociaux pour publier sa propre déclaration, qui a déclaré: «L'Ajax vient de publier une mise à jour de mon état en ligne, la chose la plus importante est que je me sens bien en ce moment.

"J'essaie de revenir le plus tôt possible, merci pour tout et à bientôt."

.