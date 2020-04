L’ancien gardien de but de Barcelona Rustu, dans un état critique pour le coronavirus

Rustu est dans un état critique pour coronavirus. Selon divers médias turcs, le statut de l’ancien gardien de Barcelone s’est dégradé dans les dernières heures après son admission dimanche dernier par coronavirus.

Sa femme, qui a été la première à contracter le virus et n’aurait pas gardé les 14 jours de quarantaine, est celle qui a confirmé sur les réseaux sociaux que celui qui était le gardien de but de Barcelone était infecté par coronavirus. “J’aurais aimé donner de meilleures nouvelles tout en restant transparent sur la vérité, mais je suis désolé de dire que mon mari est hospitalisé pour le diagnostic de Covid-19”, a-t-il noté dans le message.

«Tout allait bien quand il a soudainement développé des symptômes très rapides et nous sommes toujours sous le choc. Ce sont des moments critiques et difficiles “, a déclaré sa femme. De plus, il a demandé aux disciples de prier pour lui et a avoué qu’il était particulièrement difficile pour lui de ne pas être avec lui en ces temps difficiles.