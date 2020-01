L’ancien gardien des Lakers Smush Parker regrette de ne pas se réconcilier avec Kobe Bryant

L’ancien compagnon de la NBA, Smush Parker, a passé deux saisons avec les Lakers – facilement les saisons les plus productives de sa carrière – mais Kobe Bryant et lui se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de ces deux années.

Cette querelle s’est étendue au-delà des jours de Parker NBA, et les deux n’ont jamais eu l’occasion de parler de leurs différences. Les deux ont partagé une zone arrière pendant les saisons 2005-06 et 2006-07 – les deux se sont terminées par des défaites au premier tour contre les Phoenix Suns (ils ont perdu une avance de 3-1 en 2006). En 2012, Bryant a dit cela de Parker, via le Los Angeles Times:

“Smush Parker était le pire”, a déclaré Bryant. “Il n’aurait pas dû être dans la NBA, mais nous étions trop bon marché pour payer un meneur. Nous l’avons laissé marcher. »

Parker a également rendu public ses problèmes avec Kobe, affirmant que jouer avec Bryant était «une expérience surfaite».

Après la mort choquante de Bryant dans le crash d’un hélicoptère en Californie dimanche, qui a tué neuf personnes, Parker a parlé de ses regrets personnels en ce qui concerne la non-réparation de sa relation avec Kobe.

Il a écrit sur Instagram:

La pilule la plus difficile à avaler aujourd’hui pour moi a été le fait que je n’ai pas eu la chance de parler verbalement avec mon frère non seulement pour réconcilier nos différences, mais pour savoir s’il avait réellement une relation avec Le Seigneur Tout-Puissant. Comme aujourd’hui le prouve, peu importe à quel point nous réussissons dans la vie, lorsque Dieu appelle à sa respiration, notre temps ici sur terre est écoulé. Et si nous n’investissons pas notre temps judicieusement ici sur terre, notre vie dans l’éternité peut être une très mauvaise épreuve.

Il a développé ce regret dans une interview avec TMZ.

À la suite de la mort de Kobe, Kendrick Perkins a contacté Kevin Durant pour écraser leur querelle. Nous espérons que l’expérience de Parker fera que d’autres feront de même.

