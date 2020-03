L’ancien homme de Manchester United, Jonathan Greening, a cassé les dents de son frère en faisant du catch et a pris un café avec Robbie Williams à Middlesbrough

Nous vivons à une époque incertaine et effrayante en ce moment alors que le Royaume-Uni entre en détention à cause de l’intensification de la menace des coronavirus.

Greening a joué à Old Trafford entre 1998-2001

Et sans football dans un avenir prévisible, nous sommes intéressés de voir ce que les footballeurs et anciens footballeurs sont intéressés en dehors du jeu.

Voici ce que l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Middlesbrough, West Brom et Fulham Jonathan Greening avait à dire sur ses choses préférées dans la vie, au nom de Grand National.

Film préféré

C’est difficile parce que je suis un vrai cinéphile… mais The Shawshank Redemption doit être celui qu’il me faut.

Musique préférée

Je ne peux pas battre un peu Lionel Richie. Ma première danse à mon mariage a été Lionel Richie, Endless Love.

Émission de télévision préférée

Amis, 100%. Classique intemporel.

Maradona, la main de Dieu et incendier une femme – l’un des appels les plus drôles de talkSPORT

Jeu vidéo préféré

Paperboy sur une machine d’arcade. C’est mon âge!

Vacances préférées

Dubaï – Je n’y suis jamais allé quand j’étais footballeur mais quand mon argent pour le football s’est épuisé, ma femme a fini par obtenir un vol pas cher là-bas et nous avons passé le meilleur moment de ma vie.

Maintenant, nous recherchons toujours des offres bon marché à Dubaï!

Plat préféré

Mon repas du couloir de la mort… .Pakora au poulet de l’Indien, puis pour l’essentiel une grande assiette Toby Carvery: gammon, dinde, boeuf, puddings Yorkshire, pommes de terre, pois, carottes et sauce. Pour le dessert, j’aurais un gâteau au fromage en nid d’abeille.

Boisson préférée

Une pinte de Peroni.

Le premier souvenir de la vie

Mon moment le plus obsédant dont je me souviens a été de faire le mouvement de lutte DDT sur mon frère quand j’avais six ans et il en avait quatre. J’ai cassé ses deux dents!

Quelle est la personne la plus intéressante que vous ayez rencontrée?

Robbie Williams est la personne la plus intéressante et la plus connue que j’aie jamais rencontrée.

Il séjournait dans le même hôtel que moi avant un match Middlesbrough v Chelsea et s’est assis au hasard avec moi et Marc Wilson pour un café.

Quelle personne aimeriez-vous rencontrer le plus que vous n’avez pas rencontrée?

La personne que j’aimerais le plus rencontrer juste parce qu’il est une légende absolue est Leonardo DiCaprio, tant qu’il apporte tous ses mannequins avec lui!

Si ce n’est pas lui, alors le casting d’Ocean’s Eleven.

. – .

Greening a eu une rencontre très fortuite avec la célèbre popstar avant un match

Souvenir de football préféré

Ligue des champions [in 1999] doit être là-haut, je venais d’avoir 20 ans. Je ne savais pas si j’allais être sur le banc.

C’était hors de moi et John Curtis car il y avait quelques blessures et suspensions comme Keane et Scholes qui ont tous deux raté la finale.

J’ai découvert une heure avant le match que j’allais être sur le banc.

Vous ne pouvez qu’imaginer que, en tant que fan de United au Camp Nou sur le banc pour la finale de la Ligue des champions et de le gagner comme nous l’avons fait à la dernière minute du match, toutes les célébrations par la suite et de soulever ce trophée emblématique.

Il y a du Greening à l’avant là, à côté de Wes Brown

J’ai une médaille de vainqueur de la Ligue des champions, même si je n’ai joué aucune minute de football en Ligue des champions cette année-là…. c’est une réponse à une question de quiz sur les pubs d’ailleurs!

Meilleur joueur avec lequel vous avez joué et contre

C’est facile… Paul Scholes, joueur incroyable! Giggsy [Ryan Giggs] est là-haut aussi mais Paul Scholes parce que vous ne pouvez pas lui enlever le ballon.

Il n’irait jamais au gymnase, il n’était jamais en tête de la course à pied, mais on ne pouvait tout simplement pas lui enlever le ballon, son esprit est si vif.

Je me souviens qu’il pouvait pulvériser toutes sortes de passes, de gauche à droite, de droite à gauche, courtes et longues et il pouvait marquer des buts.

Peu de gens tireraient le meilleur parti de Scholes

Je sais que Xavi, Zinedine Zidane, Lionel Messi ont tous dit à quel point il était un joueur de haut niveau, mais j’ai joué avec et contre lui et à chaque fois il était juste phénoménal.

Je me souviens avoir joué contre lui à Old Trafford au milieu de terrain central, et quelqu’un a dit: «Vous devez vous rapprocher de Paul Scholes» et je pense: «J’essaie de me rapprocher de lui. Chaque fois que je m’approche, il le passe au coin de la rue, ou si je reste loin de lui, le frappe juste à 70 mètres au-dessus de ma tête!

