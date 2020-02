L’ancien jeune Hibernian Conner Duthie interdit par l’UKAD pendant deux ans après avoir été testé positif au cannabis

L’ancien jeune Hibernian Conner Duthie a été banni pendant deux ans par UK Anti-Doping (UKAD) après avoir été testé positif au cannabis.

Duthie, 23 ans, a révélé des traces de 9-tétrahydrocannabinol (THC) dans un échantillon d’urine qu’il a fourni à la suite d’un match le 16 mars 2019.

. – .

Conner Duthie, 23 ans, est banni depuis deux ans

Duthie, qui a joué pour la dernière fois avec Stenhousemuir, a commencé la défaite à domicile contre le Stranraer FC à Ochilview Park lors de la rencontre de la Ligue écossaise.

Le THC est le composé psychoactif du cannabis et donne à l’utilisateur une sensation de sensation de high, affectant des choses comme la pensée, la mémoire, le plaisir, les mouvements, la concentration, la coordination et la perception sensorielle et temporelle.

Pat Myhill, directrice des opérations de l’UKAD, a déclaré: «Le cannabis est interdit dans le sport en raison des divers effets psychologiques et physiologiques qu’il peut avoir sur les athlètes.

«Bien que son utilisation hors compétition ne soit pas interdite dans le sport, elle est interdite si elle se trouve dans un échantillon donné en compétition.

«La substance pouvant rester longtemps dans le système d’un athlète, cette affaire montre qu’il existe un risque très réel d’interdiction du sport si vous choisissez d’utiliser cette substance, même en dehors de la compétition.

«Les athlètes sont seuls responsables de ce qui se trouve dans leur système, quelle que soit la façon dont ils prétendent qu’il y est arrivé et s’il y avait une intention de tricher ou non.

«Notre message aux athlètes est clair; cela ne vaut pas le risque. »

.