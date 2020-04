L’ancien joueur des Astros Evan Gattis s’ouvre sur le scandale de la tricherie

À ce stade, il est clair que chaque membre des Astros de Houston 2017 verra son héritage entaché par le scandale de la tricherie. Evan Gattis était autrefois connu pour sa route non conventionnelle et criblée d’adversité vers les grandes ligues, et maintenant, il termine sa carrière avec des excuses.

Gattis faisait partie de cette équipe des Astros World Series 2017 qui a profité de la technologie et des poubelles pour voler les signes des équipes adverses. Il a joué pour la dernière fois en 2018 et cette semaine, il a annoncé qu’il avait fini de jouer au baseball pour de bon.

Mais en regardant en arrière sur sa carrière, il n’a pas hésité à aborder le scandale de la tricherie.

S’adressant à The Athletic sur le podcast 755 Is Real, Gattis a réfléchi au scandale de la triche et a présenté ses excuses. Il a admis que les Astros avaient fait ce dont ils étaient accusés et avaient l’impression d’avoir trompé le jeu… et l’esprit de compétition.

Gattis a déclaré:

“Je ne sais pas encore comment me sentir. Nous n’avons pas regardé notre boussole morale et nous avons dit: «Oui, c’est vrai.» C’était presque comme une guerre de paranoïa ou quelque chose. Ce que nous avons fait était mal. Ne le tordez pas. C’était mauvais pour la nature de la compétition – pas même pour le baseball. Ouais, c’était faux. Je vais dire ça. … Nous avons triché au baseball. Nous avons trompé les fans. Les fans se sont sentis dupés. Je me sens mal pour les fans parce que je souhaite vraiment que tout le monde soit là. Je souhaite que tout le monde puisse découvrir ce que c’est que de rompre l’entraînement printanier et de rompre pour le club de la grande ligue et d’être dans un club-house de la grande ligue, faisant partie d’une équipe de grande ligue. J’aimerais que tout le monde sache ce que c’était.

“Mais je ne demande pas de sympathie ou quelque chose comme ça. Une partie de la punition est détestée à jamais par tout le monde. Je ne sais pas ce qui aurait dû être fait mais quelque chose aurait dû (explétif) être fait. Je suis d’accord avec ce grand moment. Et je pense que c’est bon pour le baseball de le nettoyer. J’y ai pensé un (explétif) (explétif) -ton, et je ne sais toujours pas comment je me sens … Je comprends que ce n’est pas (explétif) assez bon pour dire désolé. J’ai compris.”

Il a continué:

“Nous l’avons fait, c’est un fait. Et c’est sur le mur. Une partie de moi est vraiment contente que ce soit là-bas – c’est de notoriété publique et c’est exact. “

Gattis a mis fin à sa carrière de six ans en MLB après avoir joué pour les Braves et les Astros.

Vous pouvez écouter le podcast complet ici.

