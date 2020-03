L’ancien lanceur d’Astros regrette de ne pas avoir été “courageux” dans un plan de vol de pancartes

Il semble y avoir des remords flottant autour des Astros de Houston et de leurs anciens joueurs à la suite de leur scandale de tricherie. Ce n’est pas suffisant pour beaucoup de gens, et cela ne semble pas particulièrement authentique.

Bien sûr, c’est aussi le résultat de l’équipe qui a été prise cette saison morte pour un plan de vol de signes pendant sa saison des World Series 2017, ce qui a également entraîné la perte de plusieurs emplois, des critiques (et des blagues) sévères de la part d’autres joueurs de la MLB et le ridicule. des fans de baseball pendant l’entraînement du printemps.

Le lanceur droitier Collin McHugh – un nouveau membre des Red Sox de Boston, qui fait également l’objet d’une enquête pour vol de pancartes en 2018, après avoir passé six saisons à Houston – a déclaré, via ESPN, qu’alors que les lanceurs Astros ne pouvaient évidemment pas profiter de le signe de vol, ils étaient complices du stratagème pour ne rien dire.

Mais il a également dit qu’il ne savait pas ce qu’ils auraient pu faire car “ce n’était pas vraiment notre territoire”.

Plus de ESPN:

“Vous devez être prêt à respecter ce en quoi vous croyez, ce que vous croyez être juste et ce que vous croyez faux”, a déclaré McHugh vendredi. “Et je pense que beaucoup de gars de cette équipe, y compris moi-même, regardent en arrière maintenant et souhaitent que nous ayons été aussi courageux dans le moment que nous le pensions auparavant.”

McHugh – qui n’a lancé que 12 matchs de saison régulière et deux matchs éliminatoires pour les Astros en 2017 – a déclaré que les lanceurs de Houston croyaient ou “faisaient croire” que leurs pancartes étaient également volées. Mais il a reconnu que «ce n’est pas une justification pour faire quelque chose que vous savez n’est pas juste».

Des terrains comme Yu Darvish et Clayton Kershaw ont réprimandé les Astros pour avoir volé des signes, tandis que l’ancien lanceur des Blue Jays, Mike Bolsinger, poursuit l’équipe.

McHugh a dit qu’il pensait beaucoup au scandale, en particulier à l’impact qu’il avait sur les lanceurs adverses. Plus via ESPN:

«Pour me mettre à la place des gars qui se sont opposés à nous en 2017 et savoir que nos frappeurs ont rendu ce travail encore plus difficile cette année-là, c’est difficile à avaler. Et je ressens pour eux et je comprends la colère et je comprends quand les gens sont fous et énervés », a déclaré McHugh. “J’ai compris. J’ai été là. Je sais ce que c’est que d’être là-bas et j’ai l’impression qu’une équipe a vos signes. C’est un endroit solitaire. “

.