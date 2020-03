L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Alex Song, dévoile le licenciement de Sion pour avoir refusé une baisse de salaire dans un contexte de pandémie de coronavirus

Alex Song a frappé le club suisse Sion pour le limoger et plusieurs autres joueurs pour avoir refusé de prendre une baisse de salaire au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, ainsi que huit autres joueurs, ont été licenciés par le président du club, Christian Constantin, pour avoir refusé son offre ou pour ne pas avoir répondu à un message WhatsApp.

Alex Song a rejoint Sion en 2018 sur un transfert gratuit

Sion voulait que les joueurs reçoivent un salaire réduit d’environ 10 750 £ (12 000 €) alors que le club affrontait des difficultés économiques.

Song a maintenant diffusé son côté de l’histoire et est prêt à prendre la décision jusqu’au sommet.

Il a déclaré à RMC Sport: «Mon avocat s’en occupera, allons à la FIFA. Nous défendrons nos droits.

«Nous avons joué un match amical vendredi 20 mars et nous devions rencontrer le président lundi, puis mardi. Nous n’avions aucune nouvelle.

«Nous avons reçu un message WhatsApp mardi après-midi pour nous dire que tout le monde devait signer un papier nous disant que nos salaires allaient baisser, que nous allions être payés environ 12 000 €.

«Nous devions rendre le journal le lendemain à midi. Nous avons reçu ce document sans explication. »

L’ancien joueur de Barcelone a ajouté: «Je suis footballeur, ce n’est pas mon travail.

«Il y a des gens pour vérifier que [the document]. Je n’ai pas pu le signer, nous n’avons eu aucune discussion.

«Tous les clubs parlent aujourd’hui. Notre capitaine ne savait rien. Nous avons décidé ensemble de ne pas signer ce document. Nous voulions parler.

«Je n’ai commis aucune faute professionnelle. Tous les clubs discutent avec leurs joueurs pour trouver des solutions.

«Nous ne comprenons pas ce qui s’est passé. Personne ne peut comprendre. “

Avec Song, son compatriote ancien joueur d’Arsenal Johan Djourou a été haché avec Christian Zock, Pajtim Kassami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Birama Ndoye, Mikael Facchinetti et Seydou Doumbia.

