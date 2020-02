L’ancien milieu de terrain de Chelsea déçu que l’accord Hakim Ziyech ait été conclu APRÈS la fermeture du mercato en janvier

Gus Poyet a demandé pourquoi Chelsea n’avait pas finalisé la signature de Hakim Ziyech lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Les Bleus sont parvenus à un accord avec l’Ajax pour amener l’ailier marocain à Stamford Bridge cet été, l’accord se faisant seulement 12 jours après la fermeture de la fenêtre de janvier.

C’était malgré le fait que Chelsea ait pu signer des joueurs en janvier, car leur interdiction de transfert a été réduite suite à un appel réussi devant le tribunal arbitral du sport.

Ziyech rejoindra officiellement Chelsea avant la saison 2020/21

Ziyech, qui coûtera jusqu’à 37 millions de livres sterling, a depuis convenu des termes d’un accord de cinq ans qui entrera en vigueur cet été.

Frank Lampard, cependant, a fait part de sa frustration face au manque d’activité de son équipe vers la fin du mois de janvier et la décision de ne pas se renforcer a été remise en question après que Chelsea ait été surclassé par le Bayern Munich lors du match aller de la huitième de finale de la Ligue des champions. cravate plus tôt cette semaine.

Un doublé de Serge Gnabry et une seule frappe de Robert Lewandowski ont assuré aux champions de Bundesliga une victoire 3-0 à l’extérieur, ce qui confirme leur place en quart de finale de la compétition.

L’incapacité à recruter des recrues en janvier est un sentiment repris par l’ancien milieu de terrain de Chelsea Poyet, qui estime que Chelsea a fait une erreur en ne renforçant pas pendant la fenêtre.

“Ziyech a beaucoup de qualité”, a déclaré Poyet exclusivement à talkSPORT. “Ce sera un joueur passionnant pour les fans.

“Je suis juste déçu que Chelsea n’ait pas eu de joueurs en janvier, pour être honnête.

“Vous ne pouvez pas avoir la saison que vous avez avec l’interdiction de transfert. Ensuite, vous allez à l’appel – vous dépensez probablement beaucoup d’argent pour obtenir cet appel – et vous montrez à tout le monde que vous voulez l’appel, et après avoir eu la chance de signer en janvier, vous ne signez pas et vous signez quelqu’un le 12 février. C’est étrange.

«C’est une nouvelle situation, en particulier pour Frank Lampard et son personnel. J’espère qu’ils pourront continuer à gérer la situation de la meilleure façon possible et terminer dans le top quatre. »

Poyet, qui a connu des séjours en Angleterre à la gestion de Brighton et Sunderland, est actuellement sans club après un passage à la tête de l’équipe de Ligue 1 Bordeaux.

Le joueur de 52 ans souhaite un retour à la gestion sur ces côtes, ayant également été entraîneur à Tottenham Hotspur et Leeds, mais il est ouvert aux offres du monde entier après avoir été hors jeu depuis plus d’un an.

“Ma première idée a été d’essayer de revenir en Angleterre”, a ajouté Poyet.

“Pour être honnête, ça a été un peu plus difficile que ce à quoi je m’attendais. Je pensais qu’il y aurait des possibilités, surtout pendant l’été et les six premiers mois de la saison, mais pour une raison quelconque, cela ne s’est pas produit.

«Maintenant, je suis un peu plus ouvert sur le monde, où il y a toujours des opportunités. Il s’agit simplement de prendre la bonne décision.

“Je ne regarde pas tellement le nom du club, mais pour les gens avec qui j’aimerais travailler, parce que c’est ce que vous faites, comme vous travaillez avec les gens du club tous les jours.

«Quand nous sommes enfants, nous rêvons de jouer pour les meilleures équipes du monde et quand vous êtes entraîneur, c’est pareil. Mais maintenant, à ce moment de ma carrière d’entraîneur, je recherche des gens qui veulent faire quelque chose d’une manière spéciale. “

