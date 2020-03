L’ancien milieu de terrain de Chelsea explique pourquoi il a fait un don de 25 000 £ aux travailleurs du NHS luttant contre la pandémie de coronavirus

L’ancien milieu de terrain de Chelsea Joe Cole est l’un des nombreux sportifs de haut niveau qui font leur part pour aider le NHS au milieu de la pandémie de coronavirus.

Cole, 36 ans, a fait don de 25 000 £ à un organisme de bienfaisance soutenant les travailleurs du NHS, dans le but de fournir des repas, des services de garde d’enfants, des transports et tout autre personnel de soutien nécessaire pendant cette crise sanitaire nationale.

Joe Cole a promis son soutien aux travailleurs du NHS

Et Cole, qui est également devenu ambassadeur de l’organisation, a expliqué ses raisons de s’impliquer dans l’initiative sur talkSPORT.

“Comme la plupart des gens, moi et Mme avons été assis à la maison à regarder tout cela en pensant à la façon dont nous pouvons aider et où nous pouvons mettre notre argent”, a-t-il déclaré jeudi.

«Nos amis sont amis avec les membres fondateurs de l’initiative. C’étaient des médecins et des infirmières en première ligne, alors nous entendions toutes les histoires qui se déroulaient et l’équipement qui manquait.

“Nous voulions nous impliquer et depuis que nous avons fait le don initial, nous avons essayé de faire avancer les choses.”

L’animateur de talkSPORT Alan Brazil donne aux stars de la Premier League une vérification de la réalité pendant le verrouillage du coronavirus

Il a poursuivi: «Ma femme est au téléphone depuis trois jours. Fondamentalement, l’argent qui a été donné va directement au front.

«En raison des compressions dans les hôpitaux, certains n’ont pas la place pour prendre un café ou un sandwich quand ils doivent se réinitialiser après avoir été témoins de ce qu’ils doivent voir quotidiennement.

«Pour ce qui est de l’argent qui est donné ou des petites entreprises qui s’impliquent, nous sommes la plaque tournante qui les rassemble et les rend possibles.

“Cela vous rend fier d’être britannique vu le nombre de personnes qui se sont mises en avant pour aider le pays.”

L’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, a fait plus que sa part pour aider les communautés touchées par la pandémie en offrant un hébergement gratuit au personnel du NHS dans les deux hôtels qu’il possède avec des membres de United’s Class of ’92.

Pendant ce temps, le boxeur Amir Khan a également fait don d’un bâtiment de quatre étages au NHS.

Avec une pénurie inquiétante de lits disponibles, l’homme de 33 ans a autorisé son immeuble de 66 000 pieds carrés à être utilisé par les personnes touchées.

