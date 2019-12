L'ancien milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, dit que les fans sont responsables de l'augmentation des incidents de racisme dans le football

L’ancien milieu de terrain de Manchester City et de Barcelone Yaya Touré pense que de plus en plus de cas de racisme dans le football se produisent parce que «les fans sont plus stupides qu’avant».

Ces derniers mois, il y a eu de nombreux incidents très médiatisés, notamment l'ancien coéquipier de Touré, Mario Balotelli, qui a menacé de quitter le terrain de jeu après avoir été victime de violences raciales de la part de fans de Vérone en novembre.

Yaya Touré pense que les fans sont de plus en plus responsables de la question du racisme dans le football

Les fans de Cagliari ont également fait des bruits de singe envers Romelu Lukaku de l'Inter Milan plus tôt dans la saison.

Ce mois-ci, le journal italien Corriere dello Sport a été critiqué pour le titre «Black Friday» aux côtés des images du défenseur rom Chris Smalling et Lukaku.

Mais le problème ne se limite pas à l'Italie, avec un homme arrêté après le derby de Manchester ce mois-ci pour avoir prétendument fait un geste raciste.

Touré a discuté avec la FIFA de ce qui peut être fait, mais sait qu'il n'y a pas de solution miracle.

Mario Balotelli voulait quitter le terrain après avoir été abusé racialement par des fans de Vérone le mois dernier

"J'ai discuté avec la FIFA parce que c'est quelque chose de très important que nous devons examiner attentivement", a déclaré l'ancien international ivoirien.

«Je sais que ce sera difficile car le chemin pour gagner cette affaire va être très long.

«Les fans, les gens, sont maintenant plus stupides qu'avant.

«Bien sûr, c'est choquant parce que nous sommes en 2019. En 2020, 2025, nous avons des enfants qui arrivent – qu'allons-nous faire? Vous ne pouvez pas continuer comme ça. "

