L’ancien numéro un mondial du tennis confirme la fin de sa carrière avec un blog émotionnel

Maria Sharapova, cinq fois vainqueur du Grand Chelem, a annoncé sa retraite du tennis.

L’ancien n ° 1 mondial, engagé dans le sport depuis 28 ans, souffre de problèmes d’épaule chroniques ces derniers temps.

.

Sharapova a commencé à jouer au tennis à seulement 4 ans et est devenue une star mondiale alors qu’elle était adolescente

.

Sharapova a remporté Wimbledon en 2004 et a remporté tous les autres titres du Grand Chelem

Cela a fait chuter le classement du Russe à 373, Sharapova prenant maintenant la décision de s’éloigner du sport.

Dans un essai exclusif sur vanityfair.com, l’homme de 32 ans a écrit: “Comment laissez-vous la seule vie que vous ayez jamais connue?

«Comment vous éloignez-vous des courts sur lesquels vous vous êtes entraînés depuis que vous étiez une petite fille, le jeu que vous aimez – celui qui vous a apporté des larmes indicibles et des joies indicibles – un sport où vous avez trouvé une famille, avec des fans qui se sont ralliés derrière vous depuis plus de 28 ans?

“Je suis nouveau dans ce domaine, alors pardonnez-moi. Tennis – je dis au revoir. “

Sharapova restera l’un des plus grands de l’époque – seuls Serena et Venus Williams ont remporté plus de titres de slam parmi les joueurs actuels.

Mais son impact sur le terrain a été contrebalancé par son profil, la Russe étant l’athlète féminine la plus rémunérée du monde pendant une grande partie de sa carrière.

Elle s’est fait une star mondiale en remportant Wimbledon à 17 ans en 2004 et a ajouté le titre de l’US Open en 2006 et l’Open d’Australie en 2008 avant de soulever deux fois le trophée à Roland Garros, en 2012 et 2014.

La controverse a ensuite frappé sa carrière en 2016 lorsqu’elle a échoué à un test de dopage pour le médicament cardiaque Meldonium, qui avait été ajouté à la liste des interdits au début de cette année.

Elle a été interdite pendant deux ans, réduite à 15 mois en appel. Elle est revenue à l’action en avril 2017, mais n’a pas pu atteindre ses sommets précédents, culminant à 21 au classement et atteignant un seul quart de finale du Grand Chelem.

Sharapova a été limitée à huit tournois l’année dernière et a frappé une note pessimiste quant à ses perspectives d’avenir après avoir perdu au premier tour de l’Open d’Australie en janvier.

Sharapova a cité l’US Open d’août dernier, lorsqu’elle avait perdu lourdement contre Serena Williams au premier tour, comme un «signal final».

.

Sharapova savait que la fin était proche après avoir été violemment battue par Serena Williams à Flushing Meadows

Elle a écrit: «Derrière des portes closes, 30 minutes avant de prendre le terrain, j’ai eu une procédure pour engourdir mon épaule pour terminer le match.

«Les blessures aux épaules ne sont pas nouvelles pour moi – avec le temps, mes tendons se sont effilochés comme une ficelle. J’ai subi plusieurs chirurgies – une fois en 2008, une autre intervention l’année dernière – et j’ai passé d’innombrables mois en physiothérapie.

«Le simple fait de monter sur le terrain ce jour-là m’a semblé une victoire finale, alors que, bien sûr, cela n’aurait dû être que le premier pas vers la victoire. Je partage cela non pas pour avoir pitié, mais pour peindre ma nouvelle réalité: mon corps était devenu une distraction. »

.