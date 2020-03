L’ancien PDG Brian France poursuit son compte Twitter parodique

Bienvenue sur FTW Explains, un guide pour vous rattraper et mieux comprendre les choses qui se passent dans le monde. Chez For The Win, nous écrivons sur beaucoup de choses ridicules dans NASCAR, mais cela pourrait bien les surpasser tous.

L’ancien PDG de NASCAR, Brian France – qui a pris un congé en 2018 après avoir été arrêté pour conduite en état d’ébriété et n’est jamais revenu à son poste – a récemment déposé une plainte contre l’homme derrière le compte parodique Twitter Drunken Brian France (@DrunkBrianF).

Sérieusement.

Le procès, déposé dans le Connecticut le 28 février, fait valoir que l’exploitant du compte parodique utilise le nom et la ressemblance de la France pour induire en erreur «son public Twitter et le grand public en pensant que c’est la source du contenu hautement offensant». Et à cause de cela, la France prétend qu’il a souffert d’une détresse émotionnelle «sévère» et demande des dommages-intérêts supérieurs à 15 000 $.

Même si poursuivre quelqu’un sur un compte Twitter parodique semble être un gaspillage absurde d’argent et de temps, nous sommes là pour le décomposer.

Alors, qui est exactement Brian France?

L’ancien PDG et président, âgé de 57 ans, résident du Connecticut, est membre de la famille fondatrice de NASCAR. Il est le petit-fils de Bill France Sr., qui a fondé NASCAR en 1948, et il a succédé à son père, Bill France Jr., à la tête du conseil d’administration en 2003. Forbes a estimé que la famille France valait 5,7 milliards de dollars en 2015 et classé n ° 53 parmi les familles les plus riches d’Amérique avant de se retirer de la liste en 2016.

Sous la France, NASCAR a introduit un système de séries éliminatoires pour déterminer le champion, anciennement connu sous le nom de The Chase et a remplacé le système de points de la saison qui couronnait auparavant le champion. Bien que maintenant appelé simplement les séries éliminatoires de NASCAR, le concept existe toujours et est une post-saison de 10 courses avec des éliminations périodiques se terminant par la course au titre.

Cependant, vers la fin de son mandat, certains pilotes, comme Tony Stewart et Brad Keselowski, lui ont reproché de ne pas être visible lors des courses NASCAR et d’être déconnecté des équipes et de leurs préoccupations.

La France a approuvé Donald Trump à la présidence en février 2016.

Brian France a été arrêté pour DWI dans les Hamptons en 2018

Le mandat de la France a pris fin brutalement après son arrestation en août 2018 pour conduite en état d’ivresse à Sag Harbor, New York. Après avoir été arrêté pour ne pas s’arrêter à un panneau d’arrêt, la police a déclaré avoir déterminé qu’il conduisait “dans un état d’ébriété” avec un taux d’alcoolémie de 0,18, soit plus du double de la limite légale à New York. Ses yeux étaient vitreux et son discours brouillé, a rapporté USA TODAY Sports selon la police.

Il a également été trouvé en possession de cinq comprimés d’oxycodone et fait face à des accusations de conduite avec facultés affaiblies alors qu’il était en état d’ivresse et de possession criminelle d’une substance contrôlée. Il a plaidé coupable en juin 2019 à DWI en échange d’une réduction de peine, ce qui inclut la réduction du délit à une infraction non pénale s’il remplit les termes de l’accord.

Un jour après son arrestation, la France a pris un congé de durée indéterminée de son poste NASCAR, et il est finalement devenu permanent. Son oncle, Jim France, l’a remplacé et est l’actuel PDG.

Depuis lors, la France a été largement absente des événements NASCAR, mais il a été vu descendre d’Air Force One avant le Daytona 500 2020, selon le rapport de la piscine de la Maison Blanche.

Brian France a-t-il eu des incidents liés à la conduite avant cela?

En 2006, la France a écrasé sa voiture dans un arbre dans le parking d’un restaurant de Daytona Beach. Selon l’Associated Press, un témoin a déclaré que la voiture roulait à une «vitesse très imprudente» et que le conducteur «est tombé sur ses propres pieds» en sortant de la voiture, mais il n’y avait aucune raison probable de lui donner une sobriété sur le terrain. tester.

Alors, quel est le problème avec @DrunkBrianF sur Twitter?

Bien que le compte tente parfois de partager des rumeurs et des rapports liés à NASCAR, il s’agit évidemment d’un compte parodique, ce qui rend ce procès absolument comique.

Actif depuis février 2014, le compte comptait près de 18 000 abonnés au moment de cette publication (mais il en avait plus de 14 000 en février lors du dépôt de la plainte, selon les documents). La photo du compte est la photo de la France de son arrestation en 2018, et la biographie se lit comme suit:

L’idiot ivre et oxyfié par excellence détruisant ce que ma famille a passé plus de 60 ans à construire en NASCAR. Tu ne peux pas être aussi stupide et sobre (Parodie)

Le compte a tweeté cela, qui est cité dans le procès, le lendemain de l’arrestation de la France:

Pour autant que nous puissions en juger, l’actuel Brian France n’est pas sur Twitter.

Et qui est le gars derrière qui est poursuivi?

Selon le procès, un homme du nom de John L. Steele, un résident du Tennessee, gère le compte, et il a “détourné” le nom et la ressemblance de la France sans son consentement. Cela semble assez standard pour les comptes parodiques.

Il soutient également que l’objet du compte est:

“Pour harceler, rabaisser, abuser, rabaisser et dénigrer tout en usurpant l’identité d’une manière qui est destinée – et en fait le fait – à induire en erreur, à confondre et à tromper les autres à croire qu’il est responsable du contenu et de l’activité de @drunkbrianf.”

Sûr.

Pourquoi ce procès semble-t-il ridicule?

Tout d’abord, cela semble être une perte de temps et d’argent considérable et une autre façon pour l’ancien PDG de NASCAR d’attirer une attention négative sur lui-même en poursuivant la personne derrière un compte Twitter populaire se moquant déjà de lui. De plus, bien que vous puissiez poursuivre quelqu’un pour avoir utilisé votre nom ou votre ressemblance sans votre permission, les parodies sont généralement une énorme exception à cela. La France est une personnalité publique, et il semble terriblement improbable que la loi se rallie à lui contre un compte Twitter parodique.

La meilleure partie de tout ça?

Le costume de la France repose en grande partie sur l’idée que les fans de NASCAR et le grand public verraient un compte avec son nom et les mots “Drunk” et “Drunken” devant lui et supposeraient que ce n’est pas seulement crédible, mais aussi quelque chose qu’il créerait et dirigerait lui-même .

.