L’ancienne star danoise Thomas Kahlenberg teste positif pour le coronavirus alors qu’une épidémie frappe le football danois

L’ancienne star danoise Thomas Kahlenberg a été mise en quarantaine après avoir été testée positive pour le coronavirus.

Le joueur de 36 ans, qui a raccroché les bottes en 2017, a contracté le virus lors d’un voyage à Amsterdam avant d’assister dimanche au match de Superliga danoise de Bronby contre Lyngby.

Treize membres du personnel du club danois ont également été mis en quarantaine, tandis que les responsables de la santé recherchent toute autre personne qui serait entrée en contact avec Kahlenberg.

Trois joueurs de Lyngby ont été mis en quarantaine par mesure de précaution car il est apparu que Kahlenberg se mélangeait avec les fans et les représentants des deux équipes.

L’ancien milieu de terrain offensif a disputé 47 matches avec le Danemark, dont trois lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Le sport a déjà été durement touché par l’épidémie, qui est née en Chine, avec diverses compétitions reportées jusqu’à ce que la situation soit sous contrôle.

L’Italie a été la plus touchée en Europe et plusieurs matches de Serie A ont été repoussés, tandis que le match des Six Nations entre l’Irlande et l’Italie a également été reporté.

Jeudi à 9h, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que 115 personnes avaient été testées positives au Royaume-Uni et un total de 18 083 personnes avaient été testées alors que l’on craignait une épidémie généralisée.

