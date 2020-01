L’ancienne star d’Arsenal, Paul Merson, révèle comment les problèmes de dépression l’ont laissé sur le point de se suicider il y a 12 mois

Paul Merson a courageusement ouvert son combat contre la dépression et révèle qu’il a failli se suicider il y a à peine 12 mois.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Aston Villa a également parlé de ses difficultés avec la dépendance à l’alcool et au jeu, mais dit qu’il est maintenant, mentalement, dans un bien meilleur endroit.

Paul Merson a fondu en larmes en parlant de sa dépendance au jeu sur Harry’s Heroes

Merson, qui a été couronné 21 fois par l’Angleterre, ainsi que des sorts à Middlesbrough et Portsmouth, est récemment tombé en panne lors de l’émission télévisée “Harry’s Heroes” lorsque d’anciens joueurs des Three Lions se sont réunis pour perdre du poids.

Le début de tous les matchs de troisième tour de la FA Cup sera retardé de 60 secondes pour encourager les gens à prendre une minute et à réfléchir à leur santé mentale et Merson a partagé son histoire sur la façon dont il gère ses problèmes.

«Lundi, je serai sobre depuis un an. Mais cette fois l’année dernière, je voulais me suicider », écrit-il dans sa chronique pour le Daily Star.

“Je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais tout simplement pas voir une issue. J’avais les comprimés dans ma main. Je n’en ai pas pris assez pour faire quoi que ce soit mais je les avais là-bas. Avec de la vodka. C’était effrayant.

“Ce n’est qu’en raison des enfants, de ma femme et d’un peu de conscience, que je ne l’ai pas fait.

«Peur probablement aussi. J’avais peur de le faire. Lorsque vous êtes à cet endroit, vous ne voyez pas comment cela va se passer.

«Mais j’ai les outils maintenant. Si je me retrouve dans une véritable situation de dépression, je sais que cela passera.

“Donc, quand je verrai les matchs de la FA Cup de ce week-end débuter une minute plus tard pour sensibiliser à la santé mentale, je me souviendrai de l’époque où les choses se sont obscurcies et je me suis dit:” Dieu merci, ce n’est plus ce que je ressens. “

«Je vous le dis parce que j’espère que cela aide quelqu’un. Si même une seule personne lit cela et que cela les aide, cela en vaudra la peine.

«Je ne veux plus me suicider. Je n’ai pas ces pensées. Je ne porte pas le monde sur mes épaules. Se promener avec culpabilité.

«Je ne me bats pas dessus, je bois et je joue tout le temps et je demande pourquoi je me fais ça.

“Ce n’est que maintenant que je sais. J’ai une maladie. J’ai une maladie mentale. J’ai accepté ça maintenant. Avant, je me battais tout le temps. »

Le spécialiste de Sky Sports a poursuivi en disant qu’il avait été sans verre pendant 12 mois et il s’est rendu compte qu’il valait mieux parler de ses problèmes plutôt que de se taire et d’essayer de s’en sortir seul.

Merson a commencé sa carrière à Arsenal et y a passé 12 ans en tant que joueur

«Un soir, j’ai sérieusement pensé à tout mettre fin. J’étais seul, ce qui n’est pas le meilleur endroit quand tu es en bas.

“Vous isoler, c’est là que la maladie vous veut.

“Il ne veut pas de vous avec des gens. Mais quelques jours après avoir été dans cet endroit sombre, je me suis arrêté. Complètement. J’ai arrêté de boire le 6 janvier. J’en ai eu assez.

«Et pour la première fois, ce sont mes pas. Pas le PFA. Pas Arsenal. Pas Walsall. C’était moi. Paul Merson en avait assez. Personne d’autre ne devait me dire que j’avais besoin d’un traitement.

«Je me souviens être rentré du pub en rentrant à la maison en pensant:« Je ne veux plus être comme ça. J’ai une famille. »Je suis allé aux Alcooliques anonymes le lendemain.

“C’est la meilleure chose que j’aie jamais faite. J’étais au lit le soir du Nouvel An à 9 h 30. Je suis allé à une réunion des AA, je suis rentré à la maison, j’ai regardé The Sting et je suis allé me ​​coucher.

Arsenal Invincible Martin Keown affirme que Liverpool est l’une des meilleures équipes de Premier League de l’histoire

«Si j’ai un conseil à donner aux gens – parlez. Rien ne s’améliore si vous ne parlez pas. Une fois que vous parlez aux gens, vous commencez à voir la lumière.

«J’espère donc que cette campagne fonctionnera. J’espère que cela fera parler les gens, que ça coulera. L’annonce de la campagne doit être diffusée à la télévision aux heures de grande écoute tous les jours de la semaine, afin que vous ne puissiez pas la sortir de votre tête.

«Ça ne peut pas être juste pour un ou deux jours parce que c’est la Semaine de la santé mentale. C’est tous les jours pour certaines personnes, 52 semaines par an.

«Certaines personnes sont déprimées et ne s’en rendent même pas compte. Ils pensent juste qu’ils sont un peu fatigués ou seuls. Ils ne comprennent pas vraiment la dépression. Cela passe – mais vous devez parler aux gens.

“Vous n’êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes malade et vous devez aller mieux. Il suffit de tendre la main et de parler. “

