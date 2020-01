L’ancienne star de Chelsea et d’Arsenal Cesc Fabregas révèle qu’il a parlé avec David Moyes d’un transfert potentiel à Manchester United

Cesc Fabregas a admis avoir discuté avec l’ancien patron de Manchester United, David Moyes, d’un éventuel déménagement à Old Trafford.

Les Red Devils ont proposé 25 millions de livres à l’Espagnol en 2013 après la nomination de Moyes, mais Fabregas a fini par rester à Barcelone pour une autre saison avant de rejoindre Chelsea l’été suivant.

Fabregas exerce désormais son métier à Monaco

Et le milieu de terrain monégasque, qui a gravi les échelons de l’amer rival de Man United en Arsenal, a rompu le silence sur l’épisode, révélant que des discussions avec Moyes avaient eu lieu.

Dans un Q&A sur les médias sociaux, Fabregas a répondu à un fan qui lui a posé des questions sur l’histoire en tweetant: “Je ne dirais pas proche mais j’ai parlé à David Moyes plusieurs fois.”

Moyes a déjà expliqué comment il s’attendait à signer Fabregas, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale lors de son premier été en tant que patron de Manchester United.

“Quand je suis allé à United pour la première fois, mon véritable objectif était Gareth Bale”, a déclaré l’actuel manager de West Ham, qui n’a pas passé une saison complète à Manchester.

Les choses auraient-elles été différentes pour Moyes si Fabregas avait adhéré?

«J’ai toujours senti que Gareth Bale était un joueur de Manchester United et je me suis battu pour l’avoir [from Tottenham] jusqu’à la dernière minute. Nous lui avons en fait proposé une offre plus importante que le Real Madrid, mais Gareth avait décidé de se rendre à Madrid. Il était, cependant, dans mon esprit, le joueur que je voulais vraiment.

«L’autre que j’ai été très près d’obtenir était Cesc Fabregas, que nous pensions pouvoir obtenir [from Barcelona] jusqu’à la dernière minute. Et Sir Alex [Ferguson] m’avait dit qu’il y avait toujours une chance que Ronaldo revienne du Real Madrid. »

