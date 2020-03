L’anecdote qu’Antonio Cassano a inventée sur Ronaldo à son époque au Real Madrid

Antonio Cassano, l’un des plus grands talents gaspillés du football italien en raison de son mode de vie, était au Real Madrid entre janvier 2006 et juin 2017 et comme il l’a lui-même déclaré: “eMadrid aurait mérité d’être tué, car c’était insupportable. J’ai jeté ma vie pour mon mauvais comportement. ”

Pendant ce temps, il a disputé 29 matchs avec quatre buts et partagé une avance avec de grands joueurs comme Van Nistelrooy et Ronaldo, le Brésilien.

Dans une interview cette semaine avec Corriere dello Sport, Talentino a rappelé son temps avec l’équipe blanche et a révélé une anecdote avec Ronaldo et Capello, dans laquelle, selon lui, il s’est rendu compte que “Ronaldo était Dieu”. Cependant, en faisant un peu de recherche dans les archives du journal, il est facile de voir que l’histoire ne s’est jamais produite et que Cassano a peut-être trop idéalisé la figure du Brésilien à son époque à la Maison Blanche:

Voyons par endroits où se trouvent les erreurs de mémoire du bon Antonio.

“Nous perdions 1-0 avec le Deportivo. Ils avaient Amavisca, Tristán, Makaay, Valerón, … ils avaient une équipe spectaculaire.” Comme nous l’avons dit, Cassano est arrivé au Real Madrid en 2006, 6 mois après la retraite d’Amavisca du football et un an et demi après que l’ancien joueur du Real Madrid ait quitté le Deportivo. La même chose s’est produite avec Makaay, qui en 2006 avait déjà passé 3 saisons au Bayern Múnch.

“Nous avons perdu 1-0 et tous les stade a sifflé et en particulier vers Ronaldo. A la pause, l’entraîneur annonce à Ronnie qu’il va le retirer pour mettre Van Nistelrooy, mais il dit: «Non, je ne sors pas. Tu me fais sortir en 15 minutes que je marque 2 buts ‘. Minute 15, Ronaldo sorti, Van Nistelrooy entre. 2-1 et deux buts de Ronnie. J’ai dit que s’il y a un dieu du football, c’est Ronaldo. ” Sans aucun doute une action qui pourrait être parfaitement vraie, nous connaissons tous le potentiel de Ronaldo, mais cela ressemble étroitement à une autre histoire, également fausse, de Romario avec Cruyff et à une promesse de marquer un tour du chapeau en première mi-temps pour le laisser sortir. repos pour les carnavals de Rio de Janeiro.

Dans le cas de Cassano, cependant, nous savons que Van Nistelrooy est arrivé à l’été 2006 et Ronaldo est parti pour Milan à l’hiver 2007, qui n’a coïncidé que lors du premier tour de 2006-07. Au cours de cette période, les Galiciens et les locaux se sont rencontrés une seule fois lors de la 17e journée.

Le résultat a été un 2-0 en faveur du Deportivo de la Coruña qui a joué sans Makaay, Amavisca, Munitis ou Tristán. Au Real Madrid, pour sa part, Capello a classé Van Nistelrooy en tant que partant et Ronaldo a commencé sur le banc dans ce qui, par coïncidence, serait son dernier match en tant que joueur blanc.

De plus, depuis que Cassano est arrivé au Real Madrid, Ronaldo n’a réussi à marquer deux buts en une seule fois, lors d’un match de Ligue des champions contre le Dynamo Kiev en décembre 2006. Et lors de sa première saison au Real Madrid, Ruud van Nistelrooy seul Il était un match sur le banc, contre le Celta de Vigo en novembre 2006.