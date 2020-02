L’Angleterre doit marquer plus de points pour rebondir après la première défaite de l’ODI en Afrique du Sud, déclare Tom Curran

Tom Curran dit que le manque de points de l’Angleterre lors du premier international d’une journée avec l’Afrique du Sud leur a coûté le match.

L’Angleterre a marqué seulement 258 pour huit de ses 50 overs avec les premiers guichets causant beaucoup de dégâts.

Les hôtes ont remporté une victoire de sept portillons avec 14 balles à revendre mais n’ont jamais semblé en danger.

Tom Curran parlait à talkSPORT avant le deuxième ODI

C’est quelque chose qu’ils chercheront à rectifier dans le deuxième match de la série de trois matchs, avec des commentaires en direct sur talkSPORT 2.

Curran a déclaré à talkSPORT: «Vous pouvez séparer des parties du jeu et analyser ce qui a mal tourné, mais à la fin de la journée, nous n’avons pas obtenu suffisamment de runs.

«Essayer de défendre ça a toujours l’air pire que ça. Nous n’avons tout simplement pas obtenu suffisamment de pistes.

“Ça arrive. Nous avons perdu les ouvreurs et je pense que l’épuisement a été un énorme changement dans le jeu. Cela vaut pour quatre et Rooty (Joe Root) et Morgs (Eoin Morgan) continuent de battre pour 15 ou 20 overs supplémentaires et c’est un jeu complètement différent.

«Cette fin a changé la dynamique du jeu et nous avons dû reconstruire. Quand vous descendez quatre ou cinq tôt, cela devient difficile.

«Je pensais que nous avions vraiment bien réussi à atteindre un score défendable de 258, nous avons défendu des totaux comme ça auparavant.

Tom Curran a marqué 15 pas dans le premier ODI contre l’Afrique du Sud

«Nous avons bien fait pour l’obtenir et à la fin de la journée, ils sont sortis et ont plutôt bien joué. Ils ont brisé l’arrière de la poursuite et oui, 1-0 et deux à faire. »

Le polyvalent anglais, qui a marqué 15 points et a fini 0-38 sur sept overs avec le ballon, a également défendu sa tactique lors des manches en Afrique du Sud.

Il a dit: «Étions-nous censés garder chaque joueur défensif alors pensez-vous? Nous avons obtenu la couverture et l’intérêt d’en sauver une. Mi-portillon, sauf un. Il n’y a que si serré que vous pouvez obtenir avant qu’ils n’en enregistrent pas un et n’en économisent pas quatre. Nous avons essayé et n’avions tout simplement pas assez de pistes.

«Je ne sais pas si ça s’est beaucoup amélioré, mais je pense que c’est définitivement devenu un peu plus rapide. Les balles plus lentes n’agrippaient pas autant et lorsque vous poursuivez un score comme celui-ci, vous pouvez dicter le tempo de la poursuite.

“Vous obtenez des uns et des deux des meilleures boules de quilleurs et inévitablement, nous devons essayer de prendre des guichets et vous obtenez la boule de limite étrange.”

Jofra Archer a été exclu pendant trois mois en raison d’une fracture de stress au coude et manquera la série au Sri Lanka ainsi que la Premier League indienne.

Cela fait partie du fait d’être un joueur de cricket moderne et les blessures ne peuvent parfois pas être aidées, selon Curran.

Il a ajouté: “Pas idéal pour Jof (Archer) et les équipes dont il fait partie, mais ce sport n’est-ce pas?” Il a bien couru maintenant et j’espère qu’il reviendra plus en forme, meilleur et plus fort.

«Se blesser ne fait que partie du fait d’être un lanceur rapide de nos jours.»

