L’Angleterre subit un coup dur avec Jofra Archer exclue jusqu’à l’été avec une blessure au coude

Jofra Archer a été exclue jusqu’à l’été dans un coup dur pour l’Angleterre.

Le lanceur rapide, âgé de 24 ans, ratera la prochaine tournée du Sri Lanka, ainsi que la saison de la Premier League indienne, en raison d’une fracture de stress au coude droit.

Jofra Archer continue de lutter contre une blessure au coude

Il vise la série de tests de trois matchs contre les Antilles en juin comme un retour potentiel à l’action.

