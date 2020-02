L’Angleterre tombe désespérément à court contre l’Afrique du Sud au premier T20

Jason Roy et Eoin Morgan ont tous deux frappé un demi-siècle, ce qui s’est avéré insuffisant alors que l’Angleterre a perdu le premier Twenty20 par une manche dans une conclusion mordante dans un Est de Londres.

Roy a allumé le pavé tactile à une poursuite de 178 avec 70 ampoules sur 38 balles, tandis que Morgan (52 sur 34) était à son meilleur belligérant dans l’avant-dernier pour quitter l’Angleterre en ayant besoin de sept des six dernières livraisons.

L’Afrique du Sud a survécu à une attaque de l’Angleterre pour remporter la victoire dans le premier T20

Cependant, Tom Curran s’est évanoui avant que Moeen Ali ne soit renversé par Lungi Ngidi, ce qui a laissé l’Angleterre en avoir besoin de deux de la dernière balle, et Adil Rashid a été éliminé en revenant pour le deuxième alors que l’Afrique du Sud tirait le premier sang de la série de trois matchs.

Roy avait apparemment quitté l’Angleterre dans une position prometteuse après une manche contenant sept quatre et trois six mais ils, comme l’Afrique du Sud avant eux, ont trouvé le score de plus en plus difficile à mesure que les manches progressaient.

Ayant été 105 pour un à mi-chemin de leurs manches, l’Afrique du Sud s’est contentée de 177 pour huit sur un total où Moeen en a récolté un pour 22 et Rashid en a pris un pour 23, Chris Jordan prenant deux guichets dans le dernier.

Le skipper anglais Morgan a déclaré lors de la présentation d’après-match: «Jeu ​​de cricket exceptionnel. Des expériences comme celle-ci sont si précieuses en équipe que vous en apprenez davantage sur les deux parties sous pression.

Eoin Morgan a réussi 52 de ses 34 livraisons

«Les deux parties ont tout laissé sur le terrain, mais nous pouvons faire plus que cela. Nous étions en position de commandement mais Ngidi a changé la donne en overs 18 et 20.

«Avec tous les jeux auxquels j’ai joué, j’aurais aimé le voir, mais je vais continuer avec ma méthode, j’ai apprécié mon cricket grâce aux gars avec qui je joue. Ça a été vraiment agréable. “

En 70 manches de Roy, Morgan a ajouté: “Roy change la donne, les trois premiers (Roy, Buttler et Bairstow) sont trois des meilleurs batteurs de balles blanches que nous ayons jamais produits.”

