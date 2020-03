L’anguille glisse sur la ligne du pêcheur; “Il vient me chercher!”

Josh Jorgensen a débarqué une murène alors qu’il pêchait récemment au large de la Floride et a découvert que poser avec une carrière aussi dangereuse était plus qu’un peu précaire.

Les images qui l’accompagnent montrent la réaction surprise de Jorgensen après avoir vu ce qu’il avait tourné à la surface – “Oh mon Dieu, il y a une anguille!” – et essayant de garder son sang-froid alors que la créature se glissait en boule près de son bras et de sa main tendus.

«Il vient me chercher», explique Jorgensen dans la vidéo. «Il vient me chercher! Oh, tire! “

Jorgensen, producteur de BlacktipH Fishing, a déclaré à For The Win Outdoors qu’il pêchait avec Pete Alonso des Mets de New York, dans l’espoir d’attraper le snook sur la rivière Sainte-Lucie.

La pêche au snook était horrible, mais le maquereau espagnol a occupé les pêcheurs jusqu’à ce que Jorgensen brise la monotonie avec ses rares prises d’anguilles.

“Je l’ai déjà fait, mais c’est un peu fou”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’anguille avait été relâchée en toute sécurité. “Il faut vraiment faire attention car ils vous enlèveront les doigts. Ces choses ne sont pas une blague. “

Les murènes possèdent des mâchoires incroyablement puissantes et sont considérées comme un prédateur de pointe dans leurs écosystèmes rocheux. Ils se nourrissent principalement de petits poissons, de poulpes, de calmars et de crustacés.

Le métrage a été capturé à la fin du mois dernier par le rédacteur en chef de BlacktipH, Davis Bennett. Jorgensen a déclaré que malgré une remarque sur la longueur de l’anguille dans la séquence, elle mesurait probablement près de 4 pieds.

Les images sont similaires à des images capturées récemment au large de la Californie, mettant en scène une anguille-loup (en fait un poisson) qui continuait à glisser tandis que le matelot tentait de prendre une pose.

Quant à Alonso, le joueur de premier but des Mets, Jorgensen a déclaré qu’il n’avait pas attrapé un snook précieux, mais qu’il avait décroché son meilleur maquereau espagnol.

–Images avec l’aimable autorisation de BlacktipH

