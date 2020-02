L’année de retour de Ben Affleck, la bague de fiançailles de Jenna Dewan et l’odeur de Robert Pattinson

Photo par Paras Griffin / . pour Warner Bros.

Ben Affleck a été décrit dans le New York Times cette semaine et nous pensons officiellement que cela pourrait être son année de retour

Ben Affleck a été décrit dans le New York Times cette semaine et nous pensons officiellement que cela pourrait être son année de retour (1:26). Nous revisitons le film d’ensemble Saint-Valentin 10 ans plus tard (18:16). Chris Pratt, arrêtez de laisser une traînée de serviettes autour de votre maison (35:08). Et Robert Pattinson sent-il vraiment les crayons de couleur (40:54)?

