L’anniversaire de Ronaldinho et les plans des équipes, en couverture des journaux sportifs

Les 40 ans que la légende brésilienne rencontre aujourd’hui, mettant en évidence les conditions dans lesquelles il le fait lors de son incarcération, figurent en couverture ainsi que l’option que les équipes ne recommencent pas juste après avoir surmonté la crise COVID-19, mais ils ont besoin de plusieurs semaines d’entraînement et / ou de matchs amicaux pour reprendre le rythme compétitif pour la dernière ligne droite du parcours.

1. Mark: “Une mini-saison va être nécessaire”

Le journal madrilène rassemble l’idée d’Unai Emery, Javi Gracia et Gregorio Manzano, qui estiment qu’il faudra environ deux semaines d’entraînement avant de reprendre les compétitions. La demande que le FC Barcelone fera pour réaliser un Dossier de Réglementation du Travail Temporaire, réduisant les salaires de ses joueurs ou le temps que le Paris Saint Germain compte gagner avec Kylian Mbappé, est en couverture.

2. Sports World: “Rapport Lautaro”

Le journal de Barcelone souligne l’intérêt du FC Barcelone pour l’attaquant de l’Inter depuis avant son arrivée en Italie, ainsi que deux tentatives pour le faire par le passé. La réduction de salaire, le travail à domicile de Lionel Messi, l’entretien avec Carles Pérez ou l’arrestation éventuelle de Luka Jovic en Serbie pour avoir sauté la quarantaine accompagnent en première page.

3. Ace: “Fallen Angel”

Les médias de la capitale soulignent le 40e anniversaire de “Ronaldinho” de Ronaldo de Assis et le fait de le célébrer derrière les barreaux de la prison paraguayenne. La politique de transfert que Fabio Capello pense que le Real Madrid devrait avoir ou l’éventuel conflit de travail qui peut être ouvert dans le football en raison de l’arrêt des compétitions sous COVID-19 accompagne la couverture.

4. Sport: “Neymar dit oui à nouveau”

La Mairie de Barcelone souligne la volonté de Neymar da Silva de retourner au Camp Nou, une histoire que nous avons déjà vue précédemment et qui ne s’est jamais réalisée. La baisse des revenus de l’équipe catalane et la manière dont cela peut affecter, les noms de David Alaba et Jérémie Boga dans l’orbite du FC Barcelone ou l’enquête qui est en cours en Serbie avec Luka Jovic pour avoir sauté la quarantaine accompagnent dans première page.

5. Super Sport: “Nous gagnons tous cette ligue”

Les médias valenciens soulignent le don du club Mestalla à la charité pour tenter de lutter contre COVID-19 et la possibilité que d’autres clubs fassent de même. La dentelle de Paco Alcácer à Villarreal pour faire oublier Karl Toko Ekambi ou le geste de Peter Lim permettant à ses hôtels de Manchester d’être utilisés comme accompagnement des hôpitaux sur la couverture.