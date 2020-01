Chen du groupe de garçons K-pop EXO de neuf pièces a surpris les fans en annonçant qu’il était fiancé et que sa fiancée était enceinte. Hyun-su Yim du Korean Herald se joint à nous pour discuter de la controverse sans précédent entre les deux factions fandom EXO (0:34). Le plus: le scandale Produce 101, une potentielle acquisition Big Hit – Pledis, le couple puissant Heechul et Momo, et la veille du retour de février (18:31).

