L’annulation du match de Cruz Azul contre LAFC était la meilleure chose à faire

Mercredi dernier, l’annulation du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre LAFC et Cruz Azul, à cause du coronavirus. Immédiatement, les réactions sur les réseaux sociaux ont été immédiates. Il y avait tout des fans soutenant la mesure, tandis que d’autres la condamnaient. Cependant, cette mesure était la meilleure option.

Dans la plupart des ligues professionnelles du monde entier, ils ont décidé d’arrêter les activités, ce qui est une action opportune tenant compte des cas de COVID-19 qui se produisent dans divers pays. Il est prévu que dans les prochains jours le Fédération mexicaine de football Prenez également des mesures et demandez une pause dans la Liga MX.

Cet arrêt d’activités tombe bien et peut profiter à la Blue Cross Machine. Jusqu’à présent à Clausura 2020, les élèves de l’entraîneur Robert Dante Siboldi Ils ont un bon rythme, donc un repos aiderait à reprendre de l’énergie et à se mettre en forme lorsque le match reprendra aux États-Unis.

Au cours des dernières heures, il a été séparé de l’équipe de Chivas pour Javier ‘Chofis’ López et à José Juan «Gallito» Vázquez, ceci pour avoir présenté des symptômes de coronavirus; cependant, quelques heures plus tard, il a été signalé qu’ils étaient tombés malades de la grippe A et B. C’est pourquoi au Mexique, des mesures devraient être prises dès que possible, pour éviter toute anomalie et la propagation du virus.