L’application de fitness gratuite du FBI veut beaucoup de vos informations personnelles.

Le Bureau fédéral des enquêtes craint que vous ne restiez coincé à la maison. À tel point qu’il souhaite vous aider dans votre forme physique quotidienne.

À cette fin, ils ont développé une application appelée l’application FBI Physical Fitness Test. Il est conçu pour vous montrer comment faire correctement des exercices tels que des pompes et des situps.

Le site Web du FBI indique que cette application vous aidera à «vous entraîner comme un agent», ainsi qu’à passer le test complet de condition physique du FBI avec le dernier système de notation du FBI.

Nifty.

Alors, allons simplement sur l’App Store (Apple ici et Google ici), cliquez sur télécharger puis allez-y et approuvez ces autorisations …

Oh. C’est une liste à approuver. Voyons ici, clairement le FBI, afin de vous aider à faire de la forme physique de base, a besoin d’une autorisation pour accéder à votre emplacement, et bien sûr à vos photos, médias et fichiers. Et le stockage. Et …

Attendez. Attendez. Examinons de plus près.

Le FBI doit connaître votre position approximative et précise à utiliser avec l’accéléromètre de votre appareil pour «une expérience PFT plus réaliste». Oh, et pour vos photos, supports et fichiers? Les fédéraux veulent simplement pouvoir lire le contenu et, vous savez, modifier ou supprimer ce contenu.

L’application a également une catégorie «autre» dans laquelle votre agent spécial de quartier amical dit qu’il pourra recevoir des données d’Internet, afficher toutes vos connexions réseau, avoir un accès complet au réseau, contrôler les capacités de vibration de votre appareil, empêcher votre appareil en veille et lisez toutes les configurations de service Google que vous pourriez avoir.

Il y a également un avertissement en bas en petits caractères qui dit: “Les mises à jour de FBI FitTest peuvent automatiquement ajouter des capacités supplémentaires au sein de chaque groupe.”

Les entraîneurs personnels ne savent généralement pas tellement de choses sur leurs clients, mais je suppose que le Federal Bureau of Investigations a une meilleure idée de ce que nous devons déterminer. Pourquoi ces soi-disant formateurs n’essaient-ils pas d’accéder à votre appareil et à toutes vos informations personnelles et votre emplacement? Psh.