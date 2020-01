L’approbation du New York Times, la fraude à la MLB et le procès de Trump

Le crédit photo doit lire MANDEL NGAN / . via .

Tout cela, et un snobing du Temple de la renommée de la NFL

Bryan Curtis et David Shoemaker examinent l’approbation du président du comité de rédaction du New York Times (03:00), la blague surmenée de Twitter de la semaine (22:15), le contenu du scandale de la triche de la Major League Baseball (24:00), Donald Le procès de Trump au Sénat (39:15), Drew Pearson se fait snober du Temple de la renommée de la NFL (44:30), et plus encore.

