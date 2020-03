L’aquarium de Chicago ferme ses portes et laisse les pingouins errer librement

L’Aquarium de Chicago a fermé ses portes cette semaine en raison de préoccupations concernant la propagation de COVID-19, une souche du coronavirus. C’est triste.

Ce qui est heureux, c’est ce que les membres du personnel de l’Aquarium ont fait la seule chose sensée que vous puissiez faire dans cette situation – ils ont laissé les pingouins sortir et (sous surveillance) les ont laissés errer dans l’aquarium et vérifier les choses.

C’était tout ce que je voulais et plus encore. Cette vidéo m’a stabilisé pendant des périodes incertaines. Cela m’a procuré un sentiment de calme à un moment où l’anxiété est à son comble. Ce sont des pingouins qui errent dans un zoo et laissez-le vous envahir:

