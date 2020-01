Laquelle de ces photos d’éléphants de mer est réelle?

L’image de l’éléphant de mer du sud de Justin Hofman est remarquable: tête hors de l’eau, museau pointé vers le ciel, yeux bulbeux regardant dans l’objectif, moustaches sondant….

Mais apparemment, l’image, partagée récemment via Instagram, n’était pas assez remarquable. Quelqu’un a trafiqué la photo, sans autorisation, pour donner au pinnipède massif une apparence encore plus comique.

Pouvez-vous dire laquelle des images affichées ci-dessus est l’original? (Réponse révélée dans les publications sur les réseaux sociaux ci-dessous.)

Hofman a déclaré à For The Win Outdoors que l’image qu’il avait partagée il y a trois semaines a été prise en 2011 en Antarctique. Le message a recueilli près de 12 000 likes et a été largement partagé sur les pages de médias sociaux sur le thème des mammifères marins.

Cependant, la version photoshopped est devenue virale grâce à de multiples apparitions sur Imgur et Reddit, sans attribution de photographe. L’image a également circulé via Twitter et Facebook, et beaucoup ont été trompés en pensant qu’elle n’était pas modifiée.

Comme les téléspectateurs peuvent le voir, la version trafiquée présente ce qui ressemble à une bouche et un nez sous les yeux. D’autres modifications apportées à la zone moustachée donnent l’impression que le mammifère porte un postiche, tandis que son visage humain regarde fixement la caméra.

Sur la photo d’origine, la bouche et le menton sont de l’autre côté de la tête du phoque, face à la caméra. Les téléspectateurs regardent en haut de la tête.

Cette manipulation astucieuse a été effectuée sans l’autorisation du photographe. Cependant, une fois atteint le week-end, Hofman semblait être un bon sport.

“Internet est un endroit sans loi, mais cela ne me dérange pas vraiment”, a-t-il déclaré. “Tout est fait avec de bonnes intentions et j’apprécie tout ce qui fait rire les gens.”

