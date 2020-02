L’arbitre Luigi Lamónica, admis après avoir été attaqué après le Panathinaikos-Barcelona

La collégiale italienne controversée Luigi Lamonica Il a été admis dans un hôpital d’Athènes après avoir été attaqué après avoir battu le match de l’Euroligue entre Panathinaikos et Barcelone au Centre OAKA à Athènes.

Le taxi qui a conduit au trio d’arbitrage, composé de Luigi Lamonica, Damir Javor et Emin Mogulkoc, de retour à son hôtel après la rencontre entre le Panathinaïkos et Barcelone, il a été attaqué par un groupe d’assaillants, selon Sportando et Eurohoops.

La l’agression s’est produite à cinq kilomètres de l’OAKA, le pavillon où Panathinaikos joue à la maison. Un groupe d’assaillants, toujours non identifié par des policiers grecs, a attaqué le taxi qui a ramené le trio arbitral à leur hôtel à Athènes.

À la suite de cette agression, le vétéran collégial italien Luigi Lamonica a pris le pire et a dû être hospitalisé immédiatement. L’arbitre il a passé la nuit admis dans un hôpital d’Athènes après avoir subi plusieurs coupures, résultat de bris de verre par les agresseurs.