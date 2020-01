L’arc de carrière étrange d’Awkwafina l’a emmenée à Comedy Central

Au milieu de l’épisode pilote de la nouvelle sitcom de stoner-goofball Comedy Central, Awkwafina Is Nora From Queens, notre héros et star titulaire, qui aurait probablement dû obtenir une nomination aux Oscars de la meilleure actrice la semaine dernière, se retrouve à danser maladroitement dans une humiliante tenue de dragon rouge sur 420camchicks.com. C’est ce genre de spectacle. C’est bon. Elle danse avec son amie Chenise (Makeda Declet), qui est habillée comme une majorette à tambour et l’encourage: «Je ne sais pas comment, mais je pense qu’ils aiment ça», s’exclame-t-elle en vérifiant son ordinateur portable. “Un gars de Tasmanie vient de faire don d’un bitcoin.” Ennoblie, Nora devient trop excitée (“Je vais obtenir cet argent Bezos! Je vais sauvegarder le camion!”), Se cogne dans une bougie tout en sauvegardant le camion, et sans le savoir, allume sa queue de dragon en feu.

CHENISE [alarmed]: “Ooooh, tu es allumée!”

NORA [oblivious]: “Je suis éclairé!”

CHENISE: “Non, non, tu es en feu!”

NORA [still oblivious]: “Je suis en feu!”

CHENISE: “Ta queue!”

NORA [no longer oblivious]: “Whaaaat?”

Une hilarité enflammée s’ensuit. Eh bien, six secondes d’hilarité ardente, de toute façon – Comedy Central n’a pas beaucoup de budget pour les cascades. Pourtant, que ce soit une leçon pour vous sur les dangers d’abuser de l’argot adjacent au rap, bien qu’une dextérité inhabituelle avec l’argot adjacent au rap soit une grande partie de la raison pour laquelle Awkwafina a obtenu ce concert en premier lieu.

Awkwafina Is Nora From Queens, qui débute mercredi soir et est déjà renouvelé pour la saison 2, raconte en effet le conte fantaisiste et semi-autobiographique de la jeune femme d’origine chinoise et coréenne américaine née Nora Lum (dans le Queens) qui a d’abord monté en flèche à la renommée virale comme Awkwafina via la parodie de rap 2012 «My Vag». Oui, «My vag a remporté le prix du meilleur Vag», a frappé le battage médiatique multi-phénix effronté qui, huit ans plus tard, remporterait le Golden Globe 2020 de la meilleure actrice dans un film, une comédie musicale ou une comédie. “Votre vag a remporté le prix du meilleur support.”

Sa voix n’avait pas encore acquis la râpe de CBD et de papier de verre en plein essor qui la fait ressembler, comme elle le dit, “à un avocat de divorce de 58 ans.” (“Même les hommes, lorsqu’ils usurpent l’identité de ma voix, ils vont plus bas. ») Awkwafina n’était pas non plus complètement penchée sur la caricature de rappeur de rue extravagante souvent décrite à la fois dans les fils de discussion chauffés de Twitter et dans les réflexions diplomatiques comme une« blaccente », un problème épineux en 2018, quand elle a éclaté via une scène quasi simultanée – voler des rôles dans Ocean’s Eight et Crazy Rich Asians. (“Tu vas t’enrouler à ce mariage, tu vas être comme, bak bak, salope.”)

Le résultat cumulatif est tranquillement l’un des arcs de superstar en herbe les plus étranges de notre temps, et un véhicule Comedy Central n’est pas exactement le point culminant de cet arc: Awkwafina Is Nora From Queens est au moins en cours depuis 2017 et représente un pas dramatique de The Farewell, le film Lulu Wang 2019 tendre et viscéral qui a vraiment valu à Awkwafina ce Golden Globe. (“C’est génial”, a commencé son discours d’acceptation magnifiquement impassible. “Si jamais je tombe sur des moments difficiles, je peux vendre cela.”) Ainsi, le spectacle dépeint simultanément un combat mortel fictif de 27 ans et une vie réelle Un phénomène hollywoodien de 31 ans s’effondre.

Awkwafina Is Nora From Queens est très bien. Bête, mais bien. Assez stupide, cependant. Il cherche manifestement à créer une ambiance de perdant adorable de style Broad City et n’y arrive manifestement pas, en partie parce qu’il ne peut pas espérer fabriquer quoi que ce soit approchant de la chimie Abbi-et-Ilana. (Ce n’est certainement pas les deux autres non plus.)

Ce qui ne veut pas dire qu’Awkwafina ne s’entoure pas de talent. BD Wong, par exemple, joue son père d’une froideur envoûtante et vole le pilote avec un souvenir hébété de sa naissance: «Vous savez que votre mère a été en travail pendant environ 37 heures? Vous vous êtes accroché à son utérus comme la Chose. C’était tellement dégoûtant, mec. J’ai vomi l’infirmière. »La recrue de Saturday Night Live Bowen Yang, dont les sourcils méprisants devraient immédiatement obtenir leurs propres véhicules Comedy Central, a un rôle trop éphémère en tant que doofus étouffant de la Silicon Valley; Lori Tan Chinn, en tant que grand-mère profane de Nora, fait de son mieux avec le gigantesque concert de grand-mère profane. («J’ai dit au coiffeur que je voulais ressembler à Eminem» est beaucoup plus drôle, pour mémoire, que «C’était une photo de mon vagin après mon hystérectomie.»)

Awkwafina elle-même, quant à elle, dégage un charme délirant et apparemment dépourvu de cerveau qui brûle plus brillant qu’elle est plus subtile. C’est un burnout vivant à la maison qui ne peut pas trouver (et / ou garder) un emploi, qui renifle Adderall, qui est assez intelligent pour compter les cartes à une table de blackjack d’Atlantic City mais assez idiot pour annoncer qu’elle le fait, qui offre des lignes comme: «Ils auraient dû l’appeler« bi-école », parce que j’étais bi comme putain à l’époque. Bisexuel. Vagin et pénis. »Mais la chose la plus drôle qu’elle fait dans le pilote (ton: sincère) est simplement de baisser la vitre de sa voiture, un écho de la chose la plus drôle qu’elle fait dans Crazy Rich Asians.

Ce spectacle large et erratique est un sacré moment pour absorber la leçon que le mantra Less Is More s’applique particulièrement à cette personne, bien que The Farewell ait déjà prouvé cela dans des circonstances radicalement différentes, et en fait presque incompatibles. Ce que je veux dire, c’est que c’est très choquant la première fois que Nora appelle sa grand-mère ennuyeuse et profane de Comedy Central, Nai Nai.

Le triomphe d’Awkwafina dans The Farewell – elle incarne Billi à la dérive, qui voyage de New York en Chine pour que sa famille puisse dire au revoir à sa grand-mère, qui est (humainement, sans doute) ignorante qu’elle est en train de mourir du cancer – n’est pas la fatigue vieille comédienne farfelue devient dramatique en supprimant totalement son cliché farfelu, mais quelque chose de plus savoureux et plus silencieux et plus doucement dévastateur. C’est un film sur la suppression de vos émotions, sur le fait de ne pas dire ou d’ailleurs de ne pas agir ce que vous ressentez, où toute la tension dramatique est de savoir si Billi va jamais craquer et se comporter comme si elle était un personnage d’un drame digne d’un Oscar. (The Farewell aurait vraiment dû être nominé pour, comme, 10 Oscars, bon sang.)

De plus, comme Crazy Rich Asians (un succès extravagant) ou Ocean’s Eight (un moneymaker mais une grosse déception) ou même Jumanji: The Next Level fin 2019 (les experts s’accordent à dire qu’elle le vole), c’est une pièce d’ensemble où la puissance des étoiles d’Awkwafina décuple pour toute autre personne dans le cadre. Avec Billi, le fauteur de troubles volatile, la petite-fille caricaturale, même le scampy vidéo-viral problématique qu’Awkwafina représente est toujours présent, mais supprimé de manière naturelle et déchirante. La caméra regarde, sans cligner des yeux et immobile, alors que Billi et sa bien-aimée Nai Nai (Zhao Shuzhen) parcourent les exercices matinaux de Nai Nai, se tournent les uns les autres, gloussent et s’éloignent de la caméra. Il n’y a à la fois rien et tout: ils agissent à peine du tout, et transmettent pourtant une douzaine de monologues larmoyants de sentiments bruts.

Une partie de ce sentiment brut est le petit miracle d’un film qui se déroule principalement en Chine et qui attire l’attention des Golden Globes non étrangers; malgré toute sa singularité culturelle, chaque nouvelle étape franchie par Awkwafina est également en partie un triomphe de la représentation. (Son monologue lorsqu’elle a accueilli SNL en 2018 a été assez bancal jusqu’à ce qu’elle crie de manière très attachante Lucy Liu, la seule autre femme asiatique à avoir jamais accueilli la série.) Ce qui, à son tour, rend l’argument blaccent particulièrement difficile, et la série Comedy Central, qui rappelle très explicitement les racines d’Awkwafina – dans un étrange coup de promotion, pendant une semaine seulement, elle est la voix du non. 7 train – est bien sûr embourbée dans le Queens, à l’époque de ses salades pré-rap-star, dans son histoire d’origine fluide et identitaire qui est toujours techniquement en cours. Dans les premiers épisodes, il avance légèrement, du point de vue du rap, et de toute façon, son dernier projet musical, l’EP 2018 In Fina We Trust, suggère poliment que le hip-hop n’est pas son avenir, avec tout le respect dû à la ligne «Pussy tellement humide qu’il nage avec les poissons. ”

Non, son avenir semble résider littéralement dans tout et partout ailleurs. Il est peut-être injuste de comparer Nora Is Awkwafina From Queens à la maîtrise discrète de The Farewell ou à la maîtrise beaucoup plus élevée de plusieurs spectacles récents de Comedy Central. Le spectacle est beau, bien que très stupide, et c’est un sport dramatique complètement différent qui ne fait que souligner sa capacité – un peu inconfortable mais totalement indéniable – à pratiquer beaucoup de sports différents. “Ma trajectoire n’a aucun sens”, a déclaré Awkwafina au New York Times la semaine dernière, dans une réponse diplomatique à la suggestion que cette sitcom était gênante pour sa carrière étrangement stratosphérique. Elle est au-dessus. Vous êtes au-dessus aussi. Mais il y a du plaisir, mais aussi un sentiment de vague malaise, à la voir se vautrer à mi-chemin de toute façon.

