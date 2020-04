L’argent est privilégié, mais un équilibre en matière sportive: Vucetich

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 22 avril 2020, p. a10

Víctor Manuel Vucetich, un entraîneur de Querétaro, n’aime pas que la ligue de promotion soit éliminée, il prévient qu’il peut y avoir des conséquences que nous n’avons pas encore entrevues, mais elles vont émerger. Souligne: il est urgent de trouver un équilibre entre le business et l’aspect sportif tant négligé, car pendant longtemps seul l’argent a été privilégié.

Soucieux de retourner sur les terrains, il souligne: “Maradona a raison: le ballon ne tache pas, le football reste le même, qui a tort c’est la Fédération (Mexican Soccer), perd sa crédibilité, nous les humains échouons.

“Le football c’est la passion, la beauté, la plasticité, l’art, voir la joie des gens … C’est l’essence, puis les dirigeants arrivent et déforment tout. La situation est inégale, il y a beaucoup de choses qui doivent être très bien analysées », insiste l’ancien barreur du tricolore.

Le stratège des Coqs blancs aime le surnom de King Midas, inventé sur une longue route par les bancs qui dure déjà trois décennies. Il y a eu tout, aussi de nombreuses défaites; Cependant, il se souvient que l’histoire a commencé juste avec ses réalisations dans l’ascension, quand il a promu Potros Neza et León au circuit maximal dans les campagnes 1988-89 et 1989-90.

Les triomphes sont toujours au maximum, ils se dégustent pareils, il n’y a pas de tournant. Nous aimons tous profiter des fruits du travail qui a été fait jour après jour. Peu importe le circuit sur lequel vous vous trouvez, car après tout, vous démarrez et ce sont les premiers pas vers l’avant. Et enfin, je pense que c’était une partie importante du processus que j’ai dû mener pour atteindre de plus grands objectifs, dit-il.

▲ L’entraîneur de Querétaro, surnommé King Midas, a déclaré que le football est passion, beauté, art, mais les managers arrivent et déforment tout. Il a également rappelé que l’origine de son surnom est née précisément avec ses victoires dans la Ligue de l’Ascension.Photo Jam Media

“Je pense que dans les divisions de promotion, les gens s’impliquent davantage dans leurs clubs, ils génèrent une identité, ils veulent que leur équipe se lève pour des mérites sportifs … Mais immédiatement, l’entreprise apparaît, la question mercantile, car nous sommes montés à Potros Neza et ils vendent immédiatement le franchise, déjà en Première Division, pour l’emmener à Veracruz », mentionne-t-il.

Il juge la décision de la fédération injuste, car «d’un point de vue sportif, le prix est retiré, les sources de travail sont supprimées, l’histoire est perdue. Aujourd’hui, nous voulons être solidaires des acteurs qui seront sans travail, généralement derrière eux il y a une famille ou plus qui dépendent économiquement.

“Moralement, nous sommes avec eux, si nous devons apporter des idées, s’ils nous permettent d’avoir une opinion parce que – vous savez – normalement, les décisions ne sont pas prises avec les footballeurs, mais dans les directions financières … J’espère tout d’abord sortir vivant de la contingence ( rires), bien que de toute façon, le Covid-19 nous laissera très battus. J’ai à peine 32, 33 ans à diriger et ma routine est déjà rompue », conclut-il.

.