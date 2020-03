Larry Holmes – l’homme qui a renversé Muhammad Ali

Deontay Wilder a été accusé d’avoir démissionné lors de son combat contre Tyson Fury par l’ancien champion du monde des poids lourds Larry Holmes dans une évaluation cinglante.

Et le «Gypsy King» n’a pas non plus échappé à la colère d’Holmes, le joueur de 70 ans affirmant qu’il aurait mis KO au combat s’ils s’étaient jamais rencontrés.

Larry Holmes a brutalement arrêté Muhammad Ali pendant son règne impitoyable des poids lourds

Le championnat des poids lourds WBC a changé de main pour la première fois depuis 2015, alors que Fury a produit l’une des plus belles performances d’un Britannique à l’étranger lorsqu’il a arrêté Wilder en sept manches à Las Vegas le week-end dernier.

Bien qu’il ait dit au monde qu’il prévoyait d’être agressif et de mettre l’Américain sur le pied arrière, peu de gens pensaient que le meilleur boxeur de la division des poids lourds pourrait modifier son plan de match de manière aussi radicale.

Cependant, malgré les performances emphatiques, l’ancien champion du monde des poids lourds Holmes était plus préoccupé par la performance du ‘Bronze Bomber’.

En fait, «The Easton Assassin» (qui est le seul homme à avoir jamais arrêté Muhammad Ali), insiste sur le fait que Wilder doit apprendre les principes de base.

Le «Gypsy King» a brisé Wilder du pilier au poteau

“Wilder ne s’est pas entraîné correctement ou il a surentraîné parce qu’il n’avait pas d’énergie”, a déclaré Holmes à Boxing Insider Radio. «Il a des gars qui travaillent avec lui dans son coin et qui doivent encore prendre des cours de boxe.

«Il y a beaucoup de choses que je pensais qu’il aurait dû faire, mais il ne l’a pas fait. Mark Breland doit apprendre à enseigner aux gens. Il n’a pas mis d’eau sur la tête pour le garder au frais.

«Wilder saigne de son oreille et il n’a rien mis dedans pour en faire sortir le sang. Wilder avait probablement un problème d’équilibre à cause de cela. Personne ne lui disait rien. Je lui disais: “Hé, mec, tu dois piquer.”

«Il ne sait pas piquer. Il doit apprendre à lancer des coups de poing et à sortir le gars de là. “

Le jabot gauche de Holmes a été une marque de fabrique tout au long de sa carrière

Holmes a remporté 48 combats étonnants d’affilée – y compris des victoires contre Ali, Ken Norton, Earnie Shavers et Carl Williams – avant des défaites consécutives contre Michael Spinks.

En tant que membre du Temple de la renommée de la boxe internationale et du Temple de la renommée de la boxe mondiale, l’opinion de Holmes a certainement beaucoup de poids.

Et lorsqu’on lui a demandé comment il aurait pu faire face au style peu orthodoxe de Fury, le natif de Géorgie a prédit sans équivoque une victoire par élimination directe.

Tyson Fury a dit à Deontay Wilder exactement ce qui se passerait

“J’aurais éliminé Fury”, a déclaré Holmes fermement. «Je l’aurais frappé au corps, à la tête, puis j’ai tourné en rond. Frappez-le avec les mains droites et les crochets gauches. Je ne vais pas rester là et faire du commerce avec lui comme l’a fait Wilder. Ce n’est pas un match.

«Vous pensez qu’Earnie Shavers aurait été là-bas et aurait démissionné? Muhammad Ali démissionnerait? Non. Joe Frazier a démissionné? Non. Kenny Norton a démissionné? Non.

«Ils vous combattraient jusqu’à ce que vous n’ayez plus aucun combat en vous. Mais Wilder a démissionné. »

