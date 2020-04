L’as de Crystal Palace affirme que les stars de la Premier League ont été “ peintes comme des méchants ” pendant la pandémie de coronavirus

Andros Townsend a déclaré que les footballeurs de talkSPORT étaient «dépeints comme des méchants» alors que les joueurs de la Premier League, à gros revenus, acceptent des réductions de salaire pendant la pandémie de coronavirus.

L’ancien club de Townsend, Tottenham, est devenu le deuxième club de haut niveau pour les employés en congé plus tôt cette semaine en utilisant le programme du gouvernement, suivant l’exemple de Newcastle en réduisant de 20% les salaires du personnel non joueur.

. ou concédants de licence

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a été critiqué pour avoir réduit les salaires de son personnel non joueur

Martin Lipton “ ne serait pas choqué ” si la Premier League était annulée

Les joueurs de ces clubs ont été critiqués pour ne pas avoir réduit leurs propres salaires alors que le personnel à bas salaire voit ses salaires réduits, et le secrétaire à la Santé Matt Hancock a pesé sur le débat jeudi en insistant sur le fait que les footballeurs de Premier League devraient “ jouer leur rôle ” pendant le Royaume-Uni. pire crise sanitaire nationale depuis une génération.

Cependant, cette critique ne cadre pas avec Townsend.

Vendredi, l’ailier de Crystal Palace a rejoint l’émission Jim White de talkSPORT et a déclaré: «Le football essaie de faire beaucoup de bien.

«Pour être honnête, se réveiller hier et voir des footballeurs se faire passer pour des méchants a été un peu une surprise.

«Je n’ai jamais été aussi fier d’être footballeur. Depuis cette crise a commencé à voir le travail que les joueurs et les clubs ont fait dans la communauté.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

«Au Palace, nous avons aidé les sans-abri, donnés à des œuvres caritatives locales.

«Les joueurs individuels réfléchissent aux façons dont ils peuvent aider. Je participe à une campagne, Football United, pour collecter des fonds pour la fiducie d’urgence. Marcus Rashford a aidé à nourrir plus de 400 000 écoliers à Manchester. »

Sur les commentaires de Hancock, Townsend a ajouté: «Le secrétaire à la Santé, détournant le blâme sur les footballeurs, je ne pense pas que ce soit juste. Son travail est la responsabilité des travailleurs du NHS.

«Il sort et dévie sur les cibles faciles, les footballeurs, et cela ne me convient pas.

«Nous avons une responsabilité mais nous redonnons à la communauté et à juste titre. Nous sommes dans une position très privilégiée. La communauté paie effectivement nos salaires.

«À un moment comme celui-ci, nous devons redonner.»

L’Association des footballeurs professionnels fait également l’objet d’une surveillance accrue pour le retard dans l’action collective des clubs de football.

dernier

Transfert des nouvelles en direct: le Major Werner à Liverpool met à jour, Man United passe à 70 millions de livres sterling à Niguez

étourdissant

Dix chemises internationales vintage que vous pourriez posséder et qui valent maintenant une fortune

dernier

Townsend dit que le gouvernement détourne le blâme sur les joueurs, la saison se terminera-t-elle en Chine?

PARTIR

«Si jamais il y avait un temps pour Mike Ashley de sortir de Newcastle, c’est ça»

attendez!

L’UEFA insiste sur le fait que l’annulation des compétitions en raison du coronavirus est un «dernier recours»

sur les cartes?

“Je ne serais pas choqué si c’est là que nous nous retrouvons” – Annulation du PL soutenue

geste

L’énorme don COVID-19 de Neymar était privé car il ne voulait pas se promouvoir

ARDOISE

Neville publie un jeu après avoir frappé Hancock et défendu des joueurs riches

Nouveau XI

Werner, Sancho, Ziyech en attaque: le XI de Chelsea la saison prochaine pour affronter Liverpool?

pris en flagrant délit

Norwich Ace partage l’histoire Instagram – avec Pornhub ouvert sur un ordinateur portable

Mais dans une déclaration formulée jeudi soir, le syndicat des joueurs a reconnu qu’il devait «partager le fardeau financier» de la crise sanitaire mondiale, et a nié avoir prétendu avoir bloqué les reports de salaire des footballeurs.

Lors de sa communication avec la PFA, Townsend a poursuivi: «Nous avons reçu il y a deux jours un e-mail de la PFA qui nous disait jusqu’à ce qu’ils aient toutes les informations des clubs, pour ne pas être obligé d’accepter quoi que ce soit.

«Ce que cela signifie, c’est jusqu’à ce que les clubs leur aient montré les détails financiers, jusqu’à ce qu’ils sachent si les clubs peuvent continuer à payer le personnel non joueur, pour ne rien accepter.

«Si les joueurs finissent par accepter une réduction ou un report de salaire et quelques jours plus tard, la PFA découvre que ces clubs peuvent continuer à payer le personnel non joueur et choisissent de ne pas le faire, alors qui en profite?

.

Andros Townsend a rejoint talkSPORT vendredi matin – écoutez son interview complète, ci-dessus…

«Le NHS n’en profite pas, ces héros n’en bénéficient pas. Si les clubs peuvent continuer à les payer et choisissent de ne pas le faire, seuls les clubs en bénéficient.

«La PFA fait son travail, elle s’assure que ces clubs peuvent continuer à payer le personnel non joueur avant toute décision.»

La légende de Manchester United, Gary Neville, a également réagi avec colère aux affirmations de Hancock, en publiant sur Twitter: «J’aimerais bien être joueur pendant dix minutes de plus.

«Les joueurs de Premier League travaillent plus que probablement sur une proposition pour aider les clubs, les communautés et le NHS.

«Il faut plus de deux semaines pour assembler. Matt Hancock les appelant quand il ne peut pas mettre en place des tests pour le personnel du NHS est une foutue joue! “

Écoutez l’interview d’Andros Townsend sur talkSPORT, en entier, ci-dessus…

.