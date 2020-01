L’as de Southampton Danny Ings pressenti pour que l’Angleterre appelle avec Harry Kane blessé et Jamie Vardy retiré

Danny Ings mériterait pleinement un appel à l’Angleterre si un de ses propos venait en mars, estime l’ancien international de la République d’Irlande Tony Cascarino.

L’attaquant de Southampton a tiré son équipe vers le haut de la table de la Premier League cette saison et les a aidés à battre les hauts voleurs Leicester samedi.

Danny Ings célèbre la victoire de Southampton sur Leicester

Sa performance victorieuse lui a valu neuf tirs sur le but des Foxes, ce qui était très impressionnant compte tenu de leur solide défense cette saison.

Il a également frappé la barre deux fois mais a finalement frappé après 81 minutes pour donner la victoire aux Saints.

C’était le 14e but d’Ings en Premier League de la campagne, alors qu’il en a marqué deux autres en Coupe Carabao.

Et avec le capitaine anglais Harry Kane blessé et le meilleur buteur anglais Jamie Vardy à la retraite, beaucoup se demandent si le patron des Trois Lions, Gareth Southgate, devrait maintenant se tourner vers l’ex-Liverpool et Burnley.

Cascarino a déclaré au Weekend Sports Breakfast: «Un joueur qui est absolument dans la forme de sa carrière et probablement le joueur en forme en Premier League est Danny Ings.

“Si vous le regardez hier, vous pensez” il est si prêt pour un appel, il l’est vraiment “.

Danny Ings se bat pour le ballon

“Il y a des joueurs qui sont sortis de nulle part et Danny a fait assez pour être dans l’Angleterre car Jamie Vardy choisit de ne plus y être, il travaille sur sa carrière de club.

“Je pense qu’il est absolument prêt pour Gareth [Southgate] pour l’appeler.

«Est-ce une si grande surprise de choisir Danny Ings? Je répondrais non.

Danny Ings a été félicité pour un autre but par ses coéquipiers de Southampton

«Il a 27 ans, il marque des buts, il en a inscrit 10 lors des 11 derniers matchs de Premier League.

«Hier contre Leicester, nous l’avons vu frapper la barre deux fois et marquer un but. Il était une menace tout le match contre une très bonne ligne arrière à Leicester avec l’expérience de Jonny Evans.

“Je pense que Danny Ings mérite certainement une chance et cela pourrait être celui où il [Gareth Southgate] pourrait simplement dire qu’il est sur le mérite et ce qu’il a fait. “

