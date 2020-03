L’as Everton Gylfi Sigurdsson admet qu’il pensait que Carlo Ancelotti plaisantait quand il lui a demandé de jouer en tant que milieu de terrain

Gylfi Sigurdsson a admis qu’il pensait que Carlo Ancelotti plaisantait lorsque le manager vétéran lui a dit de jouer en tant que milieu de terrain profond.

L’international islandais, âgé de 30 ans, a été déployé au milieu de terrain par le patron du gardien Duncan Ferguson lors de la victoire contre Chelsea le lendemain du limogeage de Marco Silva en décembre.

Gylfi Sigurdsson ne pensait pas qu’il jouerait en tant que milieu de terrain profond

Quand Ancelotti a pris la relève quinze jours plus tard, c’est quelque chose qu’il a immédiatement soulevé avec Sigurdsson, qui admet qu’une demande similaire n’aurait pas été accueillie si elle était venue quelques années plus tôt dans sa carrière.

“Je ne savais pas s’il plaisantait”, a déclaré Sigurdsson à evertonfc.com. «Carlo est un manager très expérimenté et performant et nous entretenons de bonnes relations.

«Si cela s’était produit il y a cinq ou six ans, je n’aurais pas été trop heureux mais à mesure que vous mûrissez et gagnez en expérience, c’est un bon défi de jouer un nouveau poste et de penser à des choses complètement différentes.

«Il y a beaucoup de choses auxquelles je dois penser dans les jeux auxquels je n’ai jamais pensé auparavant; si nous attaquons, je dois m’asseoir et m’assurer que nous sommes bien placés défensivement si nous perdons le ballon.

«Ce que j’aime, ce sont marquer des buts et entrer dans la surface, arriver au bout des centres et prendre des positions où le ballon pourrait vous tomber.

«Il m’a fallu quelques matchs pour m’habituer à quelque chose de différent, mais j’ai commencé à apprécier cette position.»

