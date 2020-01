L’assassinat d’Arsenal Football Club par le lâche Helios

Lorsque Graham MacAree, rédacteur en chef de SB Nation, et moi sommes arrivés à Meadow Park pour regarder Arsenal affronter Chelsea dans la division féminine, nous nous sommes tenus près de la barrière entourant le terrain après être entrés du côté droit de la tribune principale. Il est fan de Chelsea et je suis fan d’Arsenal. Il a acheté les billets pour mon anniversaire, et j’étais sûr que Arsenal, la meilleure équipe de la ligue, gagnerait facilement.

Alors que j’étais à l’aise avec la perspective de regarder le match à partir de là – c’est avant qu’on nous dise que vous ne pouviez pas rester près des barrières mais que vous deviez être dans les tribunes proprement dites – Graham plissa les yeux en essayant de regarder le but par la terrasse nord se plaignait que de notre point de vue, l’éclat du soleil rendrait le jeu difficile. C’est à ce moment que j’aurais dû savoir qui serait le véritable ennemi.

Dans la République de Platon, Socrate a critiqué les poètes pour leur représentation des dieux. Pour lui, les dieux étaient des êtres parfaits dans leur corps et leur comportement. Les dieux d’Homère et d’Hésiode ressemblaient aux humains en ce qu’ils mentaient, étaient vains, égoïstes et frivoles, et donc pas de vrais dieux. Ils étaient une corruption de l’idéal divin. Les dieux de Socrate étaient la source du bien mais pas du mal, tandis que les dieux des poètes pouvaient être tout aussi imparfaits et malveillants que les êtres humains ordinaires.

Dans le même livre, Socrate fait une distinction entre les dieux visibles et invisibles. Les goûts de Zeus, Héra et Athéna étaient invisibles. Ils étaient les dieux du monde civilisé qui se souciaient de la vie humaine et pouvaient se manifester aux gens quand ils le souhaitaient. Les dieux visibles étaient des dieux dont la présence a été gravée à jamais dans les cieux – ils sont éternels. Ces dieux étaient des objets célestes comme la lune, les planètes et le soleil, que Socrate appelle «l’enfant de la bonté».

Si le soleil de Socrates est semblable à la bonté, il a été remplacé par un imposteur lorsque les femmes de Chelsea ont battu Arsenal, 4-1. Un être parfait n’aurait pas interféré. C’est plutôt le dieu solaire des poètes, Helios en particulier, le lâche, qui a décidé de faire pencher la balance dans un simple match de football. Pour des raisons inconnues de nous, mortels, il a fait en sorte qu’Arsenal subisse une lourde défaite le jour de ma visite.

La preuve est dans le but de Sam Kerr, deuxième de Chelsea. Kerr est connue comme l’une des meilleures joueuses du monde, mais n’avait pas marqué depuis qu’elle avait déménagé à Chelsea, et il n’y avait rien sur son jeu avant le but qui était particulièrement menaçant. À un moment donné, elle a même mal contrôlé le ballon avec ses genoux. Puis un long centre de l’aile gauche est entré dans la surface de six mètres, un centre que le gardien de but aurait dû facilement ramasser. Elle ne l’a pas fait, et il a flotté parfaitement dans le poteau éloigné pour que Kerr y entre.

Au début, il semblait que la gardienne d’Arsenal, Manuela Zinsberger, avait mal évalué le vol du ballon. Mais Graham et moi étions juste derrière son but tout au long de la première mi-temps. Ce n’était pas une erreur de jugement. Elle était aveuglée par le soleil.

Lorsque le ballon était en l’air, Zinsberger ne pouvait pas le voir. Elle regardait le soleil en essayant de le suivre, ce qui a des conséquences douloureuses évidentes. C’est pourquoi elle a bégayé lorsque la croix est entrée, sachant que le ballon doit être quelque part près mais incapable de voir exactement où. Et quand il est apparu, il est trop tard. Kerr a obtenu son premier but non pas à cause de tout ce qu’elle a fait, mais à cause du dieu méchant du soleil.

Dans le mythe, Helios est rarement décrit comme se comportant mal. Peut-être parce que le soleil était naturellement associé à la bonté en tant que porteur de vie, ou peut-être parce qu’Hélios a finalement été remplacé par Apollo. Dans la plupart des histoires dans lesquelles il est impliqué, cependant, il ressemble plus au dieu exalté de Socrate qu’à un dieu des poètes.

L’histoire la plus célèbre d’Hélios concerne son fils Phaeton. Phaeton, dans le but de prouver qu’il est le fils d’un dieu, demande une faveur à son père. Helios promet de faire tout ce que son fils veut. Le garçon demande de conduire le char du dieu. Puisqu’un dieu ne peut pas reprendre une promesse, Helios respecte à contrecœur l’accord et essaie d’enseigner au garçon comment conduire correctement le soleil autour de la Terre. Les chevaux, réalisant rapidement que le fils n’était pas le père, sont devenus incontrôlables et Zeus est contraint de tuer le Phaeton afin d’empêcher la destruction du monde. Accidentellement la mort de votre fils est mauvaise, mais on ne pouvait vraiment blâmer Helios qu’aimer trop Phaeton.

La chose la plus cruelle qu’il ait faite est survenue après avoir révélé l’affaire d’Aphrodite et d’Arès au mari d’Aphrodite, Héphaïstos. Dans un acte de vengeance, Aphrodite, la déesse de l’amour, fait tomber Helios amoureux de Leucothoe alors qu’il courtisait une autre femme, Clytie. Clytie, devenant jalouse, répand la rumeur d’une personne souillant Leucothoe, dont la nouvelle parvient à son père, qui enterre ensuite sa fille vivante.

Clytie pense que l’élimination de son concurrent gagnerait à nouveau l’amour d’Helios, mais il la déteste à la place. Il la fuit, refusant de laisser la lumière du soleil tomber sur elle. Elle se dépérit dans la douleur, tournant toujours la tête vers le soleil dans l’espoir d’un coup d’œil. Après sa mort, elle se transforme en héliotrope, qui suit le soleil toute la journée.

Bien qu’il soit généralement montré meilleur que le reste des dieux autour de lui, Helios est toujours capable de cruauté. S’il était un être parfait, le comble de la bonté, la haine serait une émotion sous lui. Même si nous n’avions pas l’histoire de Clytie à regarder, une évaluation juste du match d’Arsenal contre Chelsea serait une preuve suffisante de sa capacité de cruauté.

Deux des quatre buts marqués par Chelsea provenaient du côté gauche, où le gardien ne pouvait pas voir à cause du soleil. Ce sont les deuxième et troisième buts, ce qui a mis le jeu au-delà des Gunners.

Tout comme avec le but de Kerr, l’incroyable volée de Sophie Ingle a perdu son éclat (ndlr: LOL) en raison du simple fait que Zinsberger a eu du mal à évaluer où se trouvait le ballon. Dans les sports de haut niveau, chaque milliseconde compte pour qu’un joueur soit efficace. Le fait que Zinsberger ait constamment hésité avant d’essayer de faire un arrêt était fatal aux chances d’Arsenal. Plutôt que de se détourner d’Arsenal, laissant l’équipe se rétrécir dans l’ombre, Helios a tourné son regard aveuglant vers l’équipe et son gardien de but, permettant à leurs adversaires les plus faibles (ndlr: LOL), Chelsea, de mettre le jeu hors de doute.

Le dernier combat de haine d’Helios est survenu lorsque Chelsea a marqué son quatrième but. Arsenal avait dominé le ballon et créé des occasions, et le but est venu contre le cours du jeu pour nier tout espoir de retour. Alors que Chelsea célébrait, le soleil est passé derrière la tribune sud. J’ai regardé Graham et j’ai ri. Si j’avais un arc et une flèche à l’époque, je l’aurais tiré vers le lâche en charge de notre système solaire. Par coïncidence, s’il pouvait y avoir des coïncidences dans ce match, Arsenal a marqué son seul but dans l’obscurité envahissante de la fin de l’après-midi.

Alors que nous sortions des portes et que nous nous éloignions du stade, je me demandais si j’avais fait quelque chose pour contrarier Hélios. Arsenal était en tête de la ligue avant le match, et personne n’aurait imaginé être battu par Chelsea de cette manière. Le seul changement de tous leurs jeux et celui que j’ai regardé était que j’étais présent. J’étais venu pour profiter des exploits de Vivianne Miedema et Kim Little. Avais-je attiré sur eux la colère du soleil?

Mais se blâmer pour les cruautés d’un dieu est égoïste. C’est supposer que je suis le soleil autour duquel les mondes tournent. C’est aussi oublier qu’Hélios est l’un des dieux des poètes. Ce n’est pas un être parfait, et peu importe à quel point il est écrit, il conserve toujours la capacité de malveillance. Il n’a pas besoin d’une raison, et ces raisons ne seraient pas accessibles aux mortels comme moi. Peut-être que Chelsea l’avait appelé à l’aide. Peut-être qu’il était en colère d’être rendu insignifiant par Apollo. Tout ce que je peux faire, c’est spéculer.

Alors que Graham et moi rentrions chez nous et qu’il se vantait de la victoire de son équipe, j’ai pensé à une scène du jeu vidéo God of War 3 dans laquelle Kratos, le protagoniste, trouve Helios blessé dans la ville d’Olympie après avoir frappé le dieu de son char . Helios plaide pour sa vie mais finalement Kratos arrache la tête du dieu et commence à l’utiliser comme une lampe de poche améliorée.

Quand j’étais jeune et que je jouais pour la première fois, je pensais que la scène était trop brutale et injuste pour Helios. Maintenant, après avoir vu la défaite improbable d’Arsenal contre Chelsea, aidé par le lâche Helios, qui est la seule explication raisonnable de la défaite, je rêve de pouvoir vaincre le dieu de la même manière. Ensuite, je pourrais utiliser sa tête pour éclairer la voie à suivre pour le titre de champion d’Arsenal.