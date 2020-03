“ Last Stylebender ” gagnera un demi-million de dollars pour le combat contre l’UFC 248 mais “ Soldier of God ” ne gagne que 350 000 $

Israël Adesanya en tête de liste des salaires de l’UFC 248 avant l’événement qui se tiendra à Las Vegas samedi soir.

Le «Last Stylebender» défend son titre mondial des poids moyens contre Yoel Romero dans le main event, la carte principale commençant vers 3 heures du matin dimanche matin heure du Royaume-Uni.

Adesanya peut-il conserver son titre de poids moyen en battant Romero?

Et le 18-0-0 Adesanya, étant l’un des plus gros tirages de l’UFC, est déjà confirmé comme le plus gros gagnant de la lutte imminente.

La Nevada State Athletic Commission a dévoilé les frais de chaque combattant pour l’UFC 248 à MMA Fighting, Adesanya gagnant un demi-million de dollars (383 000 £) pour se classer au premier rang.

Son adversaire pour le titre des poids moyens, Romero, réalisera un forfait de 350 000 $ (268 000 £) – au deuxième rang, derrière Adesanya.

UFC 248 salaires

Israël Adesanya: 500 000 $ d’honoraires forfaitaires

Yoel Romero: 350 000 $ d’honoraires fixes

Zhang Weili: 100 000 $ à montrer, 100 000 $ à gagner

Joanna Jedrzejczyk: 106 000 $ à montrer, 106 000 $ à gagner.

Beneil Dariush: 70 000 $ à montrer, 70 000 $ à gagner

Drakkar Klose: 40 000 $ à montrer, 40 000 $ à gagner

Neil Magny: 76 000 $ à montrer, 76 000 $ à gagner

Li Jingliang: 64 000 $ à montrer, 64 000 $ à gagner

Alex Oliveira: 64 000 $ à montrer, 64 000 $ à gagner

Max Griffin: 35 000 $ à montrer, 35 000 $ à gagner

Sean O’Malley: 35 000 $ à montrer, 35 000 $ à gagner

Jose Quinonez: 33 000 $ à montrer, 33 000 $ à gagner

Mark Madsen: 33 000 $ à montrer, 33 000 $ à gagner

Austin Hubbard: 12 000 $ à montrer, 12 000 $ à gagner

Rodolfo Vieira: 14 000 $ à montrer, 14 000 $ à gagner

Saparbek Safarov: 22 000 $ à montrer, 22 000 $ à gagner

Gerald Meerschaert: 30 000 $ à montrer, 30 000 $ à gagner

Deron Winn: 12 000 $ pour montrer, 12 000 $ pour gagner

Emily Whitmire: 14 000 $ à montrer, 14 000 $ à gagner

Polyana Viana: 18 000 $ à montrer, 18 000 $ à gagner

Giga Chikadze: 12 000 $ à montrer, 12 000 $ à gagner

Jamall Emmers: 10 000 $ pour montrer, 10 000 $ pour gagner

Batgerel Danaa: 10 000 $ à montrer, 10 000 $ à gagner

Guido Cannetti: 14 000 $ à montrer, 14 000 $ à gagner

Avant le combat, il y a eu un dernier regard glacial entre Adesanya et Romero, après que le premier ait sorti un cigare cubain lors de sa pesée.

Romero, le Cubain de 42 ans, n’a cependant manifestement pas été intimidé pendant le staredown.

Il n’a jamais rompu le contact visuel et est resté parfaitement immobile malgré Adesanya tressaillant et tressaillant dans une tentative de se mettre sous la peau de son adversaire.

Le «Soldat de Dieu», qui a un dossier de 13-4-0 avant le combat, a révélé qu’il avait l’intention de mettre Adesanya au tapis pour remporter le titre des poids moyens.

“Je dois finir”, a déclaré le vétéran. «Je ne veux pas devenir trop fou, mais je dois terminer le combat.

Il y a eu un drame lors de la pesée avant Adesanya vs Romero

«Mon équipe et moi avons le plan de le mettre KO. Quand il fait la petite erreur – boum. “

Adesanya, cependant, n’a pas du tout peur de Romero.

“J’ai vu ce type quitter”, a ajouté le dernier Stylebender. «Cela me dit quel genre de personne il est.

«Vous le voyez tricher, saisir l’intérieur des gants, saisir la clôture, et ils appellent ces« mouvements de vétéran ».

«J’ai joué contre l’un des meilleurs et des plus rusés vétérans d’Anderson Silva et de tous ses fugazi et cela n’a pas fonctionné pour moi. Je suis trop conscient de ça … je l’ai déjà vu. “

.