L’Athletic Club et la Real Sociedad joueront la prochaine Super Coupe d’Espagne

Il Club athlétique Il s’est qualifié épique pour la finale de la Copa del Rey grâce à un but de Yuri en l’absence de dix minutes (2-1) et en plus sa passe a un double prix: ils joueront également la prochaine édition de la Supercoupe d’Espagne qui se tiendra en 2021 en Arabie saoudite.

Un objectif de Carlos Fernandez au début de la seconde moitié et un autre de Germán un peu plus d’un quart d’heure semblait suivre la passe de Grenade jusqu’à la finale mais, en l’absence de dix minutes à la conclusion, Yuri semblait donner la passe à Athletic et travailler la première Finale de la Coupe Basque dans l’histoire.

Mercredi dernier, le Société réelle Il est devenu la première équipe à obtenir un billet pour la Super Coupe d’Espagne qui se jouera l’année prochaine 2021 en Arabie Saoudite. Maintenant, l’Athletic rejoint le cartel d’un tournoi dans lequel tout indique que le Real Madrid et Barcelone seront, les deux premiers de la Ligue de Santander.