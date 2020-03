L’Athletic et la Real Sociedad espèrent jouer la dernière porte ouverte et il y a déjà une date possible

Malgré l’incertitude entourant l’alerte sanitaire du coronavirus, Athletic Club et Real Sociedad ils ne veulent même pas imaginer que le finale de la Copa del Rey ne prévoyez pas de célébrer en raison de la pandémie de Covid-19. Des deux équipes, ils sont libérés avec un optimisme relatif. Ils espèrent que le derby se jouera à La Cartuja de Sevilla, et ils croient également que célébrera la porte ouverte, étant une fête pour les deux passe-temps.

De toute évidence, quand est quelque peu difficile à prévoir. Ni la RFEF ni la Ligue ne savent encore si les compétitions reprendront, il est donc difficile d’oser parler de dates. La Coupe Euro a été reportée pour donner la priorité aux championnats nationaux et aux tournois européens, donc l’idée est que la Ligue et la Coupe du Roi reprennent. La chose positive à propos du tournoi KO est qu’il ne reste qu’un seul match, la grande finale, donc la marge d’action est beaucoup plus grande. Ce dimanche, plusieurs médias basques ciblent même la possibilité de jouer la finale le jeudi 26 juillet.

«J’espère que la compétition pourra reprendre. Nous voulons tous que tout revienne à la normale dès que possible. J’aimerais que la Ligue se termine et dispute les finales de la Coupe, mais tout se passe parce qu’il y a du bien-être dans le peuple. Maintenant, la priorité est la santé et nous ne fixons pas de date “, a-t-il déclaré récemment. Iñaki Williams, qui n’hésiterait pas à jouer en été. Ce qu’il n’aimerait pas, c’est que la finale se joue sans public: «Finale à huis clos? Je ne voudrais pas parce que les gens méritent d’aller en finale. Les gens attendent depuis de nombreuses années pour voir que Athletic redevenez champion et nous nous nourrissons de notre hobby. J’espère et souhaite que nos fans soient à Séville ».