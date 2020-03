L’athlétisme des États-Unis pousse à reporter les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo

Moins de 24 heures après la publication par USA Swimming d’une lettre adressée au Comité olympique et paralympique américain lui demandant de préconiser le report des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, l’athlétisme américain a fait publiquement la même chose.

Le Comité International Olympique a exprimé à plusieurs reprises son espoir que les Jeux d’été se déroulent comme prévu et a encouragé les athlètes à poursuivre leur entraînement comme d’habitude. Mais ce n’est tout simplement plus possible pour beaucoup au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus.

Dans une lettre datée de vendredi mais tweetée samedi matin, le président-directeur général de l’USATF, Max Siegel, a déclaré que la santé et la sécurité des athlètes étaient la priorité absolue de l’instance dirigeante, mais l’épidémie de COVID-19 a entravé la capacité des athlètes à s’entraîner en toute sécurité.

Il demande donc à l’USOPC de plaider auprès du Comité International Olympique pour le report des Jeux, faisant écho à ce que USA Swimming a soutenu, ce qui serait dans le meilleur intérêt des athlètes. Cependant, contrairement à l’organe directeur de la natation qui a suggéré 2021, l’USATF n’a pas proposé de calendrier pour les Jeux.

Dans la lettre de l’USATF, il a écrit

C’est un moment critique pour nos athlètes de s’entraîner et de concourir, car ils cherchent à se mettre dans la meilleure position possible pour représenter le pays, l’équipe américaine et l’équipe USATF. Notre objectif reste d’atteindre l’excellence sportive pendant les Jeux Olympiques, mais pas au détriment de la sécurité et du bien-être de nos athlètes.

Malheureusement, alors que nos athlètes de classe mondiale sont prêts à repousser leurs limites sportives dans la poursuite du succès olympique, la probabilité qu’ils seront en mesure de s’entraîner correctement dans un environnement sûr et adéquat, et de reproduire l’excellence que nous attendons tous, ne semble pas probable au milieu de cette crise mondiale. Comme nous l’avons appris, nos athlètes subissent une pression, un stress et une anxiété énormes, et leur santé mentale et leur bien-être figurent parmi nos plus hautes priorités.

La chose juste et responsable à faire est de donner la priorité à la santé et à la sécurité de chacun, et de reconnaître de manière appropriée le tribut que cette situation difficile a, et continue de faire, pour nos athlètes et leurs préparatifs des Jeux Olympiques. Nous connaissons tous des perturbations insondables et la vie de chacun est affectée en conséquence.

Les organes directeurs de la natation et de l’athlétisme représentent deux des plus grands sports olympiques aux États-Unis et, comme l’a noté USA TODAY Sports, ils ont combiné pour 31,5% des 558 athlètes de l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Rio 2016.

Dans certains cas, comme beaucoup d’autres athlètes aux États-Unis et dans le monde, ils ne peuvent pas s’entraîner pendant la distance sociale ou se rendre sur leurs sites d’entraînement, dont beaucoup ont fermé. Les athlètes actuels et retraités ont expliqué pourquoi ils pensent que les Jeux olympiques devraient être repoussés. La cérémonie d’ouverture est prévue pour le 24 juillet.

En réponse à la lettre de USA Swimming vendredi, l’USOPC a déclaré dans un communiqué qu ‘«il est prématuré de faire un dernier appel à la date des Jeux et nous pensons que nous devrions leur donner la possibilité de recueillir davantage de données et de conseils d’experts avant d’insister sur le fait que une décision soit prise.

Voici comment l’olympien Lolo Jones a réagi à la demande de l’USATF:

Un membre de la commission exécutive du Comité olympique japonais, Kaori Yamaguchi, une athlète de judo à la retraite, a déclaré que le CIO «mettait les athlètes en danger» en les encourageant à poursuivre leur entraînement.

.