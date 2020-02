L’athlétisme frappe en premier (1-0)

Il Athlétique battu (1-0) à la Grenade en demi-finale du Copa del Rey tenue à San Mames, où l’équipe locale était meilleure mais n’a pu profiter que d’un avantage minimal grâce à un objectif de Muniain, qui laisse la cravate ouverte, qui se refermera sur Nouveau Los Cármenes.

Garitano’s Ils ont imposé plusieurs marches sur la recherche de la fin de La Cartuja. Après avoir éliminé Barcelone, Athletic ont sauté avec tout pour zoomer sur une nouvelle finale, plus accessible sans azulgranas ou Real Madrid. Williams et Muniain ont brillé dans l’exercice de la chorale locale, qui a toutefois laissé un 1-0 jusqu’à ce qu’il soit bon pour les Andalous, apparemment et de retour à la maison.

Muniain au bord de la rupture a donné un revenu mérité au niveau local, après la rencontre de San Mamés et aussi de son équipe en grande première mi-temps. Le jeu a commencé avec un avertissement de Soldier et un autre de Herrera pour les Andalous, au début d’un échange, mais bientôt la performance est restée dans le monologue de Bilbao. La première partie a été joué dans le domaine des visiteurs dans un siège de l’Athletic.

Williams était encore une fois la meilleure arme des lions et a éclaté dans la course, remportant le choc, bien qu’avec un judas. Capa et Yuri le cherchaient, mais Vesga et Yuri lui-même étaient encouragés de l’extérieur de la zone. Malgré tant d’effroi, Grenade a négligé la dernière course de Williams avant la pause et, sans opposition, il a eu le temps d’assister à l’arrivée de Muniain pour 1-0.

Ceux de Diego Martínez sont à peine apparus, pas plus que les Puertas, Carlos Fernández, Gonalons ou Machín n’ont vaincu les vertus d’une Grenade capable de résister aux meilleurs dans leur saison de retour à First. Les machines bien conçu andalou GRIPO à San Mames et, malgré une meilleure disposition en seconde période avec Vallejo, il ne savait pas comment arrêter la dynamique locale ou générer à peine un danger.

Au contraire, L’athlétisme a repris le danger non seulement avec Williams. Capa pourrait avoir la demi-finale dans sa botte gauche, avec laquelle il a terminé le fond du filet par l’avant malgré son droitier. L’euphorie de San Mamés a été neutralisée par l’examen de l’arbitre à l’avis du VAR et le but a été annulé car Williams était dans la ligne de mire du gardien de but. Le bélier battant pourrait égaliser mais Rui Silva l’a évité, dans un deuxième acte plus bloqué par les fautes.

Vallejo a également souffert et Grenade s’est efforcée de sauver une défaite pour le retour par le minimum qui reste très vivant sa deuxième tentative pour atteindre les 51 dernières années plus tard. Neva a essayé Unai Simón dans les années 80 pour la première fois, tandis que les aides à la défense de l’équipe visiteuse se sont retrouvées avec l’essence d’Athletic, bien qu’Aduriz ait touché le but lors de ses adieux à la Coupe de La Catedral.