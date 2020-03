L’athlétisme résiste à Grenade et il y aura la finale de la Coupe Basque pour la première fois

Athletic est tombé vaincu dans le New Los Cármenes 2-1 contre Grenademais ils seront toujours en finale de la Copa del Rey. The Royal Society, qui a été imposée à Mirandés, sera son rival à La Cartuja dans une finale qui sera la première fois dans l’histoire où ces deux groupes basques seront mesurés.

Il a fait rouler le ballon à Los Cármenes, et il y avait 90 minutes d’avance pour se rapprocher de la gloire. Un place en finale de la Copa del Rey de los mortals, dans ce nouveau format, il était en jeu. Grenade a dû surmonter le 1-0 du match aller et son passe-temps n’a pas échoué, remplissant le dernier siège du fief Nasrid.

Le match a commencé avec Athletic prenant le centre et la grenade est sortie pour mordre, à tel point que dans les deux derniers ils avaient déjà pris le premier coup de pied. À partir de là, la pression incessante des Andalous, menée dans l’attaque d’un Carlos Fernández Cela a été laissé jusqu’à la dernière goutte de sueur. Malgré l’intensité nasride, les meilleures chances du premier acte sont venues du côté des visiteurs.

Victor Diaz était sur le point de battre son propre gardien de but, Raúl García a envoyé le sien dans les nuages ​​et Mikel San José n’a pas touché lors de la définition. Pour Grenade, Carlos Fernández a volé un cuir à Unai Simón que s’il ne devenait pas Yeray, cela aurait pu signifier le premier but de Diego Martínez.

Avec 0-0 les deux ensembles sont allés aux vestiaires. Et dès son départ, Grenade a frappé. Un centre de Darwin a trouvé le coupe-feu Carlos Fernández sur le deuxième bâton pour pousser le ballon et déchaînez la folie dans les tribunes de Los Cármenes en faisant correspondre l’ensemble de la cravate.

La Grenade est arrivée, qui a remporté Athlétique à tous. Ils cherchaient le deuxième but de l’équipe rojiblanco, qui tentait de quelque façon contre un athlétique touché. Carlos Neva a tenté sa chance depuis son domicile, mais le ballon a été perdu par la ligne de fond. Et comme le dit le proverbe, le lanceur va à la source … que Grenade marque un autre but.

C’était l’œuvre de Germán, qui, avec un talon après un corner mis par Darwin Machis, battre Unai et mettre le 2-0 sur le tableau de bord. Athletic a dû récupérer et Aduriz est entré sur le terrain, mais il était Yuri celui qui a pénétré par la bande gauche pour dépasser Rui Silva d’un coup croisé et mettre le définitif 2-1 quand il restait 10 minutes avant la fin de la partie.