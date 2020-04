L’Atlético de Madrid annonce une baisse de salaire de 70%

▲ Le tricolore Héctor Herrera fait partie des personnes concernées par la mesure Atleti, qui s’étend à la branche féminine et à l’équipe BFoto @Hherrera

Madrid L’Atlético de Madrid, où joue le mexicain Héctor Herrera, a annoncé hier qu’il était parvenu à un accord avec ses footballeurs et son personnel d’entraîneurs pour réduire temporairement leurs salaires de 70% et ainsi être en mesure de faire face à l’impact financier causé par la pandémie de coronavirus. Il a également garanti un salaire complet pour le reste de ses employés.

Dans un communiqué de presse, l’ensemble de matelas a indiqué qu’il avait demandé un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) pour protéger la viabilité économique du club et garantir son avenir. La réduction de 70% affectera à la fois la première équipe et la filiale féminine, où jouent la Mexicaine Charlyn Corral et Kenti Robles, et l’Atlético de Madrid B.

Le document ajoute que l’accord conclu avec la première équipe viendra compléter le salaire de 430 salariés concernés par l’ERTE. Pour rendre cela possible, la première équipe contribuera la moitié du montant nécessaire et les membres du comité directeur du club, composé du PDG et des directeurs des différents secteurs, l’autre moitié, a-t-il expliqué.

La décision est similaire à celle de Barcelone, dont les joueurs ont accepté une réduction de salaire supplémentaire en plus de la réduction de 70% du club alors que le football est paralysé, pour garantir que les employés reçoivent leur salaire intégral.

Ces décisions contrastent avec celles de plusieurs clubs de la Premier League anglaise, tels que Tottenham, Norwich City et Newcastle, qui ont été critiqués pour avoir réduit les salaires du personnel lors de la cessation d’activité, sans réduire les salaires des joueurs. À cet égard, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a adressé hier une demande directe aux joueurs de la ligue anglaise: Accepter une baisse de salaire.

Mais le syndicat des footballeurs professionnels a émis une réponse rapide: peut-être, mais pas encore.

Les commentaires de Hancock reflètent la pression croissante du public en Grande-Bretagne pour que les joueurs de la ligue de football la plus riche du monde emboîtent le pas en Espagne et renoncent à une partie de leur salaire ou de leur couverture salaires du personnel pendant la pandémie de coronavirus. Cependant, les clubs anglais n’ont pas annoncé de mesures similaires.

Ils ont même indiqué qu’ils prévoyaient d’utiliser un programme gouvernemental pour aider à payer les salaires du personnel du club pendant la pause. Autrement dit, ils utiliseraient l’argent des contribuables comme renflouement, malgré des revenus sans précédent la saison précédente.

Dans le football sud-américain, la situation est très similaire à celle de l’Angleterre, car les joueurs, aux revenus plus modestes, tentent de défendre leurs salaires autant que possible.

Au Brésil et en Argentine, les footballeurs n’abandonnent pas lors de la suspension de leurs ligues, malgré des réductions forcées de personnel et de salaires dans d’autres tournois du continent.

Sergio Marchi, le chef du syndicat argentin des footballeurs, s’est prononcé contre les réductions de salaire.

